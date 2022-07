Frenkie De Jong, en un partit de la darrera temporada amb el Barça / Europa Press

El Barça tenia dos grans serials durant aquest mercat. El primer de tots era el d' Ousmane Dembélé, que ha acabat amb la renovació del jugador francès fins al 2024 . El fet surrealista de tot va ser que l'extrem va estar pràcticament dues setmanes sense contracte, ja que va finalitzar la seva relació laboral amb el club blaugrana el 30 de juny i va estar fins dijous passat 14 de juliol sense contracte. Però finalment es va aconseguir la fumata blanca i la resolució d?un cas enquistat des de fa més de mig any.

Ara passem al segon punt candent del Barça: el cas Frenkie de Jong. Ja han passat diversos mesos des que el periodista esportiu Gerard Romero expliqués a Jijantes que el club blaugrana i el Manchester United estaven negociant el possible traspàs de De Jong. En tot aquest temps, la resposta del club ha estat molt variada: que si no ho vendrien, que si la situació econòmica era la que marcava i havien de prendre decisions amb l'excusa del fair play financer...

MÉS INFORMACIÓ Raphinha es converteix en el tercer fitxatge del Barça 2022-23

Joan Laporta, el president del Barça, i Xavi Hernández, el tècnic el primer equip, han anat donant la seva opinió al llarg del temps a les diferents rodes de premsa que han anat atenent. Per norma general, han dit sempre que era un jugador amb què comptaven, però el president ha deixat clar que era necessària una rebaixa salarial per adequar-se a la nova escala de salaris que està establint el club, en què volen que ningú superi els 10 milions d?euros nets de base.

De Jong a la seva segona temporada amb el Barça / Europa Press

El problema de Frenkie és que el contracte que va signar amb Josep Maria Bartomeu és ascendent, de manera que va augmentant cada any (i no pas precisament poc). Sense anar més lluny, el sou de l'holandès a partir de la temporada 2022/23 passava dels 9 bruts als 19... i això només de sou base, sense tenir en compte les variables. I la temporada següent, la 23/24, passaria a 32 milions d'euros.

Per tant, un sou elevadíssim i una peça cotitzada al mercat empeny el Barça a voler vendre'l tant sí com no, per més que Laporta digui el contrari. A més, cal destacar que el seu rendiment no ha estat l'esperat: als 140 partits oficials que ha disputat des de la temporada 2019/20, ha aconseguit 13 gols i 17 assistències. Per a un jugador pel qual es va pagar 86 milions... s'esperava molt més.

EL BARÇA PRESSIONA PERQUÈ ES MARXI

És comprensible que el Barça vulgui i intenti forçar per tots els mitjans la marxa del jugador holandès. De fet, aquesta setmana ha arribat a un acord amb el United per uns 85 milions d'euros aproximadament, entre fixos i variables. El problema és que De Jong no se'n vol anar.

Diversos són els motius que empenyen Frenkie a voler quedar-se: la qualitat de vida de la ciutat Comtal, la nova casa que ha comprat aquí, que el Barça jugarà Champions l'any que ve... cosa que no passaria a Manchester . Ni el projecte esportiu ni la ciutat el motiven l'holandès, i per això insisteix a voler quedar-s'hi.

Però... tampoc està per la feina de rebaixar-se el terra, segons va comentar el seu agent. Així ho va explicar un dels periodistes esportius més prestigiosos, Fabrizio Romano. I és comprensible que no vulgui disminuir els seus emoluments, tenint en compte com el Barça l'ha empès al mercat i com li insisteix que marxi sense que ell vulgui. La pressió pública que està exercint el club ha aconseguit que Frenkie sigui el dolent de la pel·lícula en cas de quedar-s'hi, perquè si no ho fa, la inscripció de diversos fitxatges que ja han fet, com Kessie o Christensen, es complica.

Per tant, serà complicat que es quedi, encara més sabent que gran part de l'afició ha demostrat que no el vol a Can Barça. Un desenllaç molt trist, per com està de mal tractant el club a un jugador el somni del qual era jugar al Barça, i per com de difícils semblen les negociacions les pròximes setmanes.