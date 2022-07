Frame del vídeo en què detenen Tiémoué Bakayoko / @WorldACMilan

Tiémoué Bakayoko, el migcampista de l'AC Milan , es va emportar un bon ensurt el 3 de juliol passat després que un policia el fes sortir del cotxe al mig del carrer i comencés a escorcollar-lo amb duresa contra el vehicle.

Hi havia dos membres més del cos policial: una oficial que apuntava al vehicle del jugador amb una pistola i un altre policia, que és precisament l'encarregat d'explicar al primer que escorcolla un jugador de futbol. La seva cara passa a ser un poema absolut.

Segons apunta 'La Gazzeta dello Sport', és possible que a Bakayoko ho intentessin aturar per una confusió. Tot va començar amb un tiroteig entre senegalesos que va tenir lloc a Corso Como, i un es va escapar en un tot terreny. Bakayoko era just a la zona i, quan la policia va veure una persona amb pell fosca conduir un cotxe de luxe, es va pensar que es tractava del delinqüent en qüestió.

Després d'adonar-se que es tractava del jugador de futbol, al policia no li va quedar res més que disculpar-se.