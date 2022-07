Recreació de l'Spotify Camp Nou, denominació de l'estadi a partir del proper mes de juliol / FCBarcelona

El Barça ha anunciat, per a sorpresa de tot el món, que avançarà les obres de l'Spotify Camp Nou. Aquesta reforma s'iniciarà el proper 1 de setembre i es preveu que finalitzi aproximadament el 31 de desembre. D'aquesta manera, es pretén aprofitar l'aturada del Mundial de Qatar, que tindrà lloc entre el 21 de novembre i el 18 de desembre.

El comunicat oficial del club explica que aquestes actuacions consistiran en "l'enderrocament de l'anell exterior, el voladís que sobresurt de la façana del Gol Sud (on s'ubicava el Centre d'Assistència Sanitària), i la meitat de la tercera graderia del mateix Gol, part de la qual fa contrapès". L'inici d'aquestes obres consistiran en el "desmuntatge d'equips i d'instal·lacions, de les zones de restauració, seients i accessoris, baranes i bigues, i amb la retirada del videomarcador electrònic del Gol Sud".

El cost màxim d'aquestes obres serà de 4,6 milions d'euros i s'assumiran dins del crèdit pont signat l'estiu passat amb Goldman Sachs.

AFECTACIONS A MÉS DE 4.000 SOCIS

Aquesta reforma afectarà 3.782 localitats del Gol Sud, majoritàriament de la tercera graderia, en què s'ubiquen 3.182 socis i sòcies abonats . El club els oferiran la possibilitat de reubicar-los a zones similars, o bé, una moratòria temporal en el pagament de l'abonament.

Pel que fa a la segona graderia, 1.215 abonats passaran d'estar a zona coberta a descoberta -els que se situen a les boques 315 i 322-, per la qual cosa el club adaptarà el preu de l'abonament a la quantitat que li correspon.

A més, també afectarà sis llotges VIP de la segona graderia, que sol ser la zona on s'ubica l'afició contrària.

Les obres es concentraran entre les portes 34 i 46, i entre les boques 521 i 422, i sobre el desenllaç de les obres, el club explica que “una vegada completada la demolició parcial de la tercera graderia, es construiran pilars, es faran treballs de fonamentació, i es construiran noves escales i vies d'evacuació per a les portes 315 a 322, i per a les boques 01 a 021, 116 a 121 i 211 a 221”.

NO SÓN LES ÚNIQUES OBRES EN CURS

Aquesta reforma serà la més important que es realitzi a l'Sportify Camp Nou durant aquesta temporada 2022/23, però no sé l'únic que s'ha realitzat fins ara. Des del juliol passat, s'estan fent actuacions tant dins com fora de l'estadi.

"Actualment s'està realitzant el trasllat temporal de la infraestructura dels sistemes i tecnologia (CPD) a noves sales tècniques ubicades a zones lliures d'afectació durant les obres de construcció i remodelació del futur Camp Nou, com és el cas del pàrquing de l'Oficina de Atenció al Barcelonista (OAB) o al soterrani de l'Auditori 1899. Així mateix, s'està treballant juntament amb els operadors en el desplegament d'una nova connectivitat a l'Estadi per minimitzar el risc i l'impacte dels serveis a socis i sòcies, fans, serveis corporatius i tecnologia aplicada a l'esport", explica el club.

A més, també afegeix que s'està traslladant el magatzem de la tribuna Lateral de la planta inferior de l'OAB, “així com les actuacions de seguretat a la tercera graderia, col·locant xarxes de protecció i reparant també algunes patologies. Totes aquestes actuacions està previst que finalitzin a final d'any”.

A l' exterior, també s'estan fent una sèrie de reformes, entre les quals hi ha la urbanització del carrer Menéndez Pelayo - ja estan a la segona fase -, l'objectiu del qual és el de "crear un gran espai obert al voltant de l'Estadi, eliminar la tanca exterior i els desnivells que hi ha ara i renovar i ampliar els carrers de l'entorn per reordenar l'accés rodat i per als vianants".

"Amb la reforma de Menéndez Pelayo s'intervindran més de 22.000 m2, dels quals més de 4.000 seran zones verdes. Hi haurà un carril de circulació per sentit i un cordó de serveis, i les voreres seran amples[...]. Es col·locarà mobiliari urbà nou, 21 bancs de fusta de tres metres de longitud i 16 cadires de fusta de 60 centímetres, a més d'un nou sistema d'il·luminació més eficaç i amb més rendiment de l'actual. També es col·locaran un total de 65 arbres", puntualitza el comunicat oficial.