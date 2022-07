El president del CSD, José Manuel Franco / Europa Press

El futbol femení segueix col·leccionant accions al seu voltant que provoquen la seva reculada, més que el seu pas ferm cap a una evolució més que merescuda a hores d'ara. L'últim episodi s'ha provocat aquesta setmana, en què s'havia de celebrar el sorteig del calendari de la temporada que ve, però no s'ha pogut celebrar perquè la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i la Lliga Professional de Futbol Femení (LPFF) no s'han posat d'acord. Anem per parts.

La RFEF va anunciar el 16 de juliol passat que dimecres 27 de juliol se celebraria el sorteig de la Primera divisió femenina. La resposta de la LPFF va ser impugnar-ho en una primera instància, atribuint que era una competència seva i que el sorteig no havia de fer-lo la Federació. En un comunicat, la LPFF va recordar que als estatuts aprovats el maig passat, s'establia que la celebració del calendari de la lliga era competència de les lligues professionals, tant masculina com femenina.

"Cap normativa atribueix cap competència a la RFEF sobre cap de les dues situacions. Les Lligues professionals són les competents en matèria de seguretat, infraestructures, comercialització audiovisual i comercial, entre d'altres, matèries que afecten i s'han de tenir en consideració a l'hora d'organitzar i establir els calendaris que després seran sortejats", indicava el comunicat.

Luis Rubiales, el president de la Reial Federació Espanyola de Fübtol / Europa Press

[Com a petit incís: a la Lliga masculina, el sorteig es realitza a la RFEF, però segons s'apuntava al comunicat de la LPFF, "únicament i exclusivament, perquè així ho ha decidit voluntàriament LaLiga dins de l'àmbit de les seves competència". Però la Federació ha de donar el vistiplau al calendari, sobretot per encaixar les aturades de seleccions, per això és un assumpte en què s'han de posar d'acord les dues parts. ]

A continuació, la LPFF va anunciar que el sorteig es realitzaria el dimarts 26 de juliol a la seu del Consell Superior d'Esports (CSD), en reconeixement a l'aposta que ha estat realitzant els darrers anys per la professionalització del futbol femení.

El CSD va acceptar que el sorteig es realitzés a la seva seu, però va posar com a condició que no suposés un conflicte amb la RFEF... cosa que finalment ha acabat succeint.

EL CSD PARALITZA EL SORTEIG

Davant d'aquesta disjuntiva, el Consell Superior d'Esports ha decidit paralitzar el sorteig. Aquesta situació ha provocat que jugadores com l'estrella blaugrana, Aitana Bonmatí, es queixés a les seves xarxes socials, preguntant-se si “avançarem algun dia?”.

"Estem perplexos i preocupats. Les jugadores, que són les que estan creant afició i congregant tres milions de persones davant les pantalles, són ostatges innecessàries de conflictes aliens a elles. Prenem aquesta decisió per evitar una xafogor més gran", apunten des del CSD, el president del qual és José Manuel Franco.

El Consell Superior d'Esports ha pres aquesta decisió després de constatar les discrepàncies entre la LPFF i la RFEF, acollint-se al Reial Decret 1835/1991 del 20 de desembre. En cas que alguna de les dues entitats no hi estigui d'acord, pot interposar un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats centrals.Tanmateix, això no evitarà el mal que ja s'ha generat al futbol femení, un esport que ja porta massa guerres a l'esquena per lluitar per una millora general del seu esport, i que només troba pedres pel camí que dificulten els passos cap endavant.

De moment, no se sap quan se celebrarà aquest sorteig de la Primera divisió femenina, però el que sí que se sap -o, com a mínim, es preveu- és que la competició arrenqui el cap de setmana del 10 i 11 de setembre, es posarà punt final a la Lliga el 21 de maig de 2023.