Frenkie De Jong, en el partit del Trofeu Joan Gamper contra el Pumas / EP

El serial de Frenkie De Jong segueix endavant, i el nou capítol que s'ha descobert va molt més enllà que el Barça vulgui traspassar el jugador o que es rebaixi la fitxa. Segons ha apuntat The Athletic, el Barça hauria vist indicis de criminalitat al contracte de renovació que el jugador holandès va signar amb Josep Maria Bartomeu, l'antic president del club blaugrana, i per això va avisar De Jong el 15 de juliol passat que volia anul·lar el contracte vigent i tornar a l'antic.

Frenkie De Jong es va convertir en jugador blaugrana la temporada 2019/20 i va signar per cinc temporades, fins al 30 de juny del 2024. Tot i això, el 2020, tan sols un curs després d'arribar a Can Barça, va signar una renovació que prorrogava el contracte dos anys més, fins al 30 de juny de 2026. Aquesta firma va servir per adequar el seu salari temporalment al context, ja que es va produir just en el moment de la pandèmia per coronavirus. Però aquesta no va ser l'única renovació sota les mateixes condicions, també ho van fer Gerard Piqué (2024), Marc André Ter Stegen (2025) i Clément Lenglet (2026).

Amb aquest contracte, De Jong acceptava reduir els seus emoluments les temporades 2020/21 i 2021/22, però es deixava 18 milions d'euros que es repartien entre les quatre campanyes següents. En aquest moviment, la junta actual, presidida per Joan Laporta, veu algun índex de “criminalitat” i estaria estudiant dur a terme alguna acció judicial sempre que no s'arribi a un nou acord amb el futbolista. En qualsevol cas, el Barça no pot arribar a les xifres que arriba al contracte de Frenkie, ja que aquest curs, per exemple, passaria de cobrar 9 a 19 milions d'euros bruts.

BARTOMEU SURT A LA SEVA PRÒPIA DEFENSA

Davant l'aparició d'aquestes informacions, Josep Maria Bartomeu ha contactat amb The Athletic per defensar la seva gestió i desmentir qualsevol indici de delicte al contracte signat per De Jong. Segons l'expresident, l'acord va passar tots els controls jurídics tant interns com dels auditors i de la Lliga de Futbol Professional.

Per ser més exactes, el contracte que van signar totes dues parts va ser revisat pels serveis jurídics del club i per Compliance, a més de l'empresa E&Y. El contracte va passar tots els filtres, fins i tot els serveis de control financers de LaLiga, i per això es va segellar sense problemes l'acord.

Aquesta amenaça de l'actual junta directiva s'entén més com una forma desesperada de desencallar el cas De Jong, que està completament enrocat i no es mou ni cap a la porta de sortida ni cap a la via de reducció salarial.