La Junta directiva de Bartomeu en entredicho/ @EP

Al 2020 enmig de la pandèmia i d'una crisi econòmica, el llavors president del Fc Barcelona, Josep Maria Bartomeu reuneix quatre jugadors al seu despatx i convenç a Ter Stegen, De Jong, Lenglet i Gerard Piqué perquè s'abaixin el sou i com a contrapartida, allargaran el seu contracte. Els jugadors accepten encantats i firmen perquè per un petit esforç econòmic el primer any acabaràn multiplicant gairebé per dos el que haurien de cobrar. Tan sols Piqué allarga el seu contracte mantenint unes condicions econòmiques similars però amb aquest acord el Barça es va comprometre a gastar-se 311 milions d'euros i llastren economicament l'actual directiva de Joan Laporta.

La massa salarial continua disparada i per l'oposició dels futbolistes que tenen contractes heretats a llarg termini i amb unes condicions extremadament bones .

El Barça calcula que en una dotzena del que cobren els futbolistes està un 200% per sobre del que ingressarien en alguna altra entitat.



Bartomeu ja havia tancat els comptes de la temporada 2019/20 amb unes pèrdues de gairebé 100 milions i les projeccions no eren gens optimistes. Aquella rebaixa salarial pactada amb els quatre futbolistes van suposar un estalvi que rondava els 30 milions, entre la part salarial (entre 16 i 18) i les amortitzacions (15). I el que va fer la directiva sortint va ser passar la pilota als nous gestors del club. A nivell salarial, hi havia un estalvi en els comptes de la temporada 2020/21 però decara a les següents, els jugadors no només recuperaven el que havien perdut sinó que passaven a ingressar molt més i augmentant la durada dels contractes: Piqué fins al 2024, Ter Stegen fins al 2025 i Lenglet i Frenkie de Jong fins al 2026.

Ara bé, ¿era correcta aquella renovació a correcuita, feta just el dia abans que s'iniciés la taula de negociació , una setmana abans de dimitir, i que suposava que els contractes de quatre futbolistes es multipliquessin? Aquest és el dubte que té

Davant els 311 milions compromesos i que es fer aquest pacte una setmana abans de dimitir i abans de seure's a la taula de negociació amb tota la plantilla, el Barça, ha traslladat la qüestió als seus serveis jurídics i ha consultat a dos bufets d'advocats, i en tots dos casos els especialistes consideren que hi ha indicis de criminalitat. I el club està estudiant presentar una demanda contra l'anterior directiva per administració deslleial.



Sobre aquest cas, Josep Maria Bartomeu es defensa i assegura que els contractes va ser validats per advocats del club, auditors i la Lliga. En paral·lel, el club, ara en mans de Laporta, s'ha posat en contacte amb els jugadors afectats. Gerard Piqué és l'únic que s'ha mostrat receptiu i ha accedit a una rebaixa salarial, tornant a les condicions que tenia pactades anteriorment. Aquesta novació –la mateixa durada però amb diferents condicions salarials–, que encara no està tancada, implicarà que el jugador mantingui el contracte fins al 2024 però cobrant molts menys diners. En el cas de Lenglet, De Jong i Ter Stegen, els futbolistes han deixat el cas en mans dels seus agents i, segons asseguren al Barça, per ara no hi ha cap indici que vulguin arribar a cap acord.