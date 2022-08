Clàssic femení disputat al Camp Nou la temporada passada / @EP

L'organisme de LaLiga ha arribat a un acord amb la Lliga Professional de Futbol Femení (LPFF) per convertir-se en agent comercial exclusiu de tots els drets i actius comercials i de patricini de la primera divisió femenina. Aquest acord durarà cinc anys i reportarà un mínim de 42 milions d'euros.

En aquest acord no s'hi inclouen els drets televisius, que sortiran a concurs públic els propers dies perquè algun canal de televisió o plataforma ofereixi els seus partits. Per tant, el que inclou aquest acord és la comercialització del "title sponsor" de la competició -que deixarà de ser Iberdrola-, la pilota oficial -que passarà a ser de Puma-, qualsevol altre tipus de patrocinis i llicències de competició.

ANY D'INVERSIONS

Aquest acord entre LaLiga i la LPFF ha estat qualificat com a "històric", ja que permetrà invertir més de vuit milions per temporada en el "desenvolupament i creixement de la competició, permetent a més dotar de recursos els clubs per a la millora les seves estructures de gestió i, així, la millora de les condicions de les futbolistes", segons es detalla en un comunicat de la LPFF.

Cal tenir en compte que, a part d'aquest acord, la lliga femenina rebrà també cinc milions d'euros més durant les properes tres temporades mitjançant el Consell Superior d'Esports (CDS). Aquesta inversió provindrà dels ingressos audiovisuals del futbol professional masculí.

Però aquesta no serà l'única injecció econòmica del CSD, ja que també va acordar que invertiria 18 milions per modernitzar els camps de la Primera Divisió de futbol femení. Dins aquest procés, s'espera que tots els camps dels equips que pertanyen a la Lliga Iberdrola tinguin millors vestidors, gespa natural, més aforament i una infraestructura d'entrenament a l'altura de la competició.

Hi ha alguns clubs que rebran poc en el repartiment d?aquesta inversió, com el Futbol Club Barcelona, ja que les infraestructures del camp ja són molt avançades. Tot i això, altres equips independents com el Madrid CFF, l'Sporting Huelva i l'UDG Tenerife, rebran el 25% d'aquests fons per emprendre les millores que es requereixen. Per posar-nos en context, l'Sporting Huelva rebrà gairebé 1.400.000 euros mentre que el Barça es quedarà en 520.000 euros.

Per tant, aquesta temporada en què el futbol femení ja serà professional servirà com a punt de partida perquè el seu ascens essent exponencial, com ho fa sent en els últims anys.