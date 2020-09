El Govern central es compromet a professionalitzar el futbol femení per a la temporada 2021-22

La presidenta de el Consell Superior d'Esports (CSD), Irene Lozano, ha subratllat aquest divendres que el Govern té el "ferm compromís" de professionalitzar el futbol femení per a la temporada 2021-22 perquè, segons ella, la societat "ho demanda", i perquè es reconeguin els drets de les jugadores.









"El Govern té el compromís de professionalitzar la lliga de futbol femenina per a la temporada vinent. M'agradaria que tinguéssim una de les millors lligues femenines d'Europa i la forma de fer-ho és fent-les professionals", va dir en el lliurament de la III edició dels premis Lilí Álvarez de Periodisme.





Per Lozano, la professionalització de el futbol femení és necessària perquè les "dones futbolistes s'ho mereixen". "La societat ho demanda i el Govern té el compromís ferm. Espero que puguem celebrar aquest primer partit professional, que tindrà un enorme valor pedagògic", ha manifestat.





La secretària d'Estat per a l'Esport ha fet públic aquest compromís durant l'acte de lliurament de la III edició dels Premis Lilí Álvarez, convocats per l'Institut de la Dona i per la Igualtat d'Oportunitats (IMIO) en col·laboració amb el CSD, i l'objecte és destacar els treballs periodístics que millor hagin contribuït a la difusió i defensa de la igualtat entre dones i homes en l'àmbit esportiu ja visibilitzar l'esport femení a Espanya.





El compromís de l'Executiu, mitjançant el CSD, per dotar de la condició de professional a la màxima competició espanyola de futbol femení s'emmarca en l'aposta per impulsar l'esport femení a Espanya, millorant les condicions de les esportistes i enfortint les seves estructures esportives.





En aquest sentit, cal recordar que el Consell es va comprometre, al llarg de el procés negociador que va desembocar en la signatura del Protocol per a la tornada de l'Esport No Professional d'àmbit estatal, a donar suport que les competicions de futbol i bàsquet puguin desenvolupar-se durant aquesta temporada en condicions de màxima seguretat sanitària.





També es va involucrar des del primer moment en la negociació el Conveni per al futbol femení, que finalment es va signar el passat mes de febrer, a l'entendre que la seva rúbrica suposava, de facto, el primer pas per a la necessària professionalització.





HOMENATGE A ALHAMBRA Nievas

En l'acte organitzat per l'Institut de la Dona es va homenatjar la àrbitre i exjugadora de rugbi Alhambra Nievas, millor col·legiada de l'any en 2016, que es desenvolupa en un món "especialment dur" de l'arbitratge. "De les 1.268 persones representades en els comitès tècnics d'arbitratge, el 68 per cent són homes, i una de les nostres dones aconseguir el màxim reconeixement internacional", va destacar Lozano.





A l'acte també van participar la directora de l'Institut de la Dona, Beatriz Gimeno Reinoso, i la Secretària d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere, Noelia Vera Ruiz-Herrera. Els professionals premiats van ser els periodistes Ana José Cancio, Marian Rebolledo i Miguel Barber, i el fotògraf Pablo García.