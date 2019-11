Mediapro es veu obligada a cedir perquè es desconvoqui la vaga del futbol femení

Mediapro va anunciar aquest dilluns que no posarà cap problema perquè els equips de l'Associació de Clubs de Futbol Femení puguin accedir els fons que ofereix la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i que a més ofereix 1,5 milions a l'ACFF (Associació de clubs de Futbol Femení) perquè pugui acceptar les peticions de les futbolistes i que d'aquesta manera es desconvoqui la vaga, a canvi de poder retransmetre dos partits setmanals de la Primera Iberdrola.





"El compromís del Grup Mediapro amb el futbol femení i amb l'Associació i els seus clubs és ferma", ha apuntat la companyia, que ha recalcat que tant ella com l'ACFF "han mantingut i respectat els compromisos adquirits malgrat el complex entorn pel qual ve travessant el futbol femení durant els últims mesos , el qual considera que" està llastrant el seu creixement i posant en greu perill tot l'aconseguit, en un camí que ha costat molt recórrer".









Per això, i després de la convocatòria de vaga indefinida a partir de la novena jornada del campionat, Mediapro deixa clar la seva aposta pel futbol femení i, "de la mà de l'ACFF, vol aportar solucions per desbloquejar aquesta situació i que d'aquesta manera tant clubs com jugadores puguin seguir creixent i treballant junts en la completa professionalització de la competició".





Per això, ha assegurat que si l'organisme federatiu "manté la seva oferta pels drets audiovisuals de cada un dels clubs de la Primera Iberdrola, el Grup Mediapro alliberaria a l'Associació i els seus clubs dels compromisos adquirits".





Aquesta reacció arriba després que la vaga de jugadores de futbol s'anunciés de forma definitiva per als propers dies 16 i 17 de novembre.