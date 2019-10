Vaga de les futbolistes de la Primera Iberdrola el 16 i 17 de novembre

Les futbolistes de la Primera Iberdrola duran a terme la vaga després que totes les parts no aconseguissin l'acord en el Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA) a Madrid, per tal d'evitar la convocatòria anunciada per les jugadores a causa del bloqueig en la negociació per la signatura del Conveni Col·lectiu.









L'Associació de Clubs de Futbol Femení (ACFF) i els sindicats AFE, Futbolistes ON i UGT estaven citats aquest dilluns al SIMA després que dimarts passat les jugadores de la màxima divisió del futbol femení espanyol convoquessin una jornada de vaga, que es durà a terme el cap de setmana del 16 i 17 de novembre, durant la novena jornada.





L'anunci es va produir a causa de la situació de bloqueig després de 18 reunions per tirar endavant el primer i històric Conveni Col·lectiu en el futbol femení espanyol. Les futbolistes reivindiquen, entre altres coses, que se'ls reconegui el 75 per cent de la jornada laboral, un salari mínim de 16.000 euros i el pagament del 100% del salari en cas de baixa.





LA VAGA ES VA ANUNCIAR EL 23 D'OCTUBRE





Les negociacions per a la posada en marxa d'aquest conveni van començar ja a finals del 2018, però després de més d'una desena de reunions, no s'ha arribat encara a un acord i finalment les futbolistes de Primera han optat per acudir a la vaga en senyal de protesta.





En aquest sentit, una Assemblea celebrada el passat 23 d'octubre va aprovar, amb un 93 per cent de suport, portar a terme "mobilitzacions" per part de les jugadores de la Primera Iberdrola per a "desbloquejar" el conveni col·lectiu després de 13 mesos "sense arribar a un acord".





Ainhoa Tirapu va confessar que era una decisió "dura", però el que estaven demanant les jugadores "són uns mínims". "És dur arribar a aquesta situació, però el que ens uneix és considerar unes condicions mínimes que les jugadores havien de tenir. Hem marcat unes línies vermelles, les hem rebaixat i entenem que el següent pas és aquest. Nosaltres estem aplanant el camí a les que vénen per darrere", va apuntar la portaveu.