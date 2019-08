Iberdrola renova el seu vincle amb el futbol femení per a les pròximes sis temporades

Iberdrola ha reforçat el seu compromís amb el futbol femení a través de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i redoblarà el seu suport a totes les competicions d'aquest esport durant les pròximes sis temporades, fins a la 2024-25.









Coincidint amb el sorteig del calendari per a la temporada 2019-20, que donarà començament el pròxim 8 de setembre, l'empresa ha anunciat que donarà nom a la màxima competició nacional de futbol femení, que passa a denominar-Primera Iberdrola; i a la segona divisió, sota el nom de Repte Iberdrola; a més d'impulsar la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya. D'aquesta manera, la companyia reforça el seu compromís amb l'impuls del futbol jugat per dones en totes les categories.





El president d'Iberdrola, Ignacio Galán, ha volgut destacar el paper de la companyia "com a principal valedora de l'esport femení" i ha reiterat el seu "compromís de seguir treballant per la igualtat a través de l'impuls a l'esport practicat per dones".





La Primera Iberdrola arrencarà a més amb novetats, entre les quals es troben la incorporació de la quarta àrbitra o l'obligatorietat dels clubs de comptar amb un mínim de tres equips de futbol base.





L'acord amb la RFEF es produeix dies després que la companyia reafirmés el seu compromís amb el programa Univers Dona del Consell Superior d'Esports (CSD).





Iberdrola es va convertir en 2016 en la primera companyia a fer una aposta global per al foment de la participació de la dona en l'àmbit esportiu com a via per impulsar la igualtat d'oportunitats.





IBERDROLA DÓNA SUPORT A UN TOTAL DE 16 FEDERACIONS





En l'actualitat, el suport de la companyia arriba a un total de 16 federacions: gimnàstica, triatló, rugbi, piragüisme, bàdminton, futbol, handbol, voleibol, hoquei, tennis de taula, atletisme, karate, boxa, surf, esports de gel i esgrima. Així mateix, dóna nom a 22 lligues, totes elles de màxima categoria, i a altres 35 competicions.





La major aportació de recursos ha ajudat a incrementar en un 32% el nombre de federades d'aquestes 16 disciplines, que assoleix la xifra de 316.500. A més, s'ha dotat a les esportistes de la infraestructura necessària -instal·lacions, transport, serveis mèdics, àrbitres i altres suports tècnics-, contribuint a la millora de les competicions nacionals. Això està permetent que esportistes d'elit espanyoles, que han desenvolupat la seva carrera esportiva en altres països, estiguin tornant a competir a Espanya.





La Lliga Iberdrola, ara Primera Iberdrola, també ha registrat un notable augment de popularitat, arribant a congregar aquesta temporada a 60.739 espectadors a l'estadi Wanda Metropolità, durant el partit que va enfrontar al Club Atlètic de Madrid Femení i al FC Barcelona.





L'ESPORT, CLAU PER AVANÇAR EN LA IGUALTAT





La igualtat entre homes i dones forma part dels valors essencials d'Iberdrola. Amb el seu compromís amb l'esport femení, la companyia contribueix a crear nous referents en la societat i fomentar hàbits saludables des d'edats primerenques.





Iberdrola impulsa i difon el paper de la dona en l'esport a través d'altres iniciatives, com el 'Tour Univers Dona', al costat del Consell Superior d'Esports i la Fundació Esport Jove, que té com a objectiu transmetre els valors d'esforç i superació, a través de la pràctica i l'exhibició de diverses disciplines i convertir-se en altaveu dels èxits de les esportistes espanyoles.