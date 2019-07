Iberdrola i Baleària promouen l'ús del vehicle elèctric

Iberdrola i Baleària s'uneixen en el compromís de treballar juntes per promoure la mobilitat sostenible, com a via per lluitar contra el canvi climàtic, amb la signatura d'un acord per a la instal·lació de dos punts de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics, a l'aparcament de la estació marítima de Dénia (Baleària Port).













Els punts de recàrrega ràpida (50 quilowatts) seran dobles i permetran la càrrega simultània de fins a quatre automòbils. Així mateix, seran d'accés lliure i estaran disponibles per a tots els usuaris durant les 24 hores del dia. Per fer ús d'aquests s'ha d'accedir a l'aplicació de Recàrrega Pública Iberdrola, amb la qual es pot geolocalitzar, reservar i pagar les recàrregues a través del mòbil de forma senzilla.





Aquesta nova infraestructura se suma a la que Baleària ja té operativa a les seves instal·lacions del port de València, en què ha instal·lat dos punts de recàrrega semiràpida, amb capacitat per a quatre vehicles elèctrics.





Per Iberdrola, l'acord forma part del pla de desplegament del vehicle elèctric a la Comunitat Valenciana, que preveu la instal·lació de 1.000 punts de recàrrega en llars, empreses, així com a la via pública urbana i interurbana, fins 2021.





L'acord ha estat signat aquest matí per Adolfo Utor, president de Baleària, i Joaquín Longares, delegat d'Iberdrola a la Comunitat Valenciana, en base al qual la companyia naviliera cedirà el sòl per a la ubicació de la infraestructura de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics, mentre que la companyia energètica aportarà els equips, la seva instal·lació i la seva gestió durant els deu anys de vigència del conveni.





Joaquín Longares, delegat d'Iberdrola a la Comunitat Valenciana, ha destacat: "Els usuaris d'aquestes instal·lacions tindran la possibilitat de recarregar les bateries dels vehicles elèctrics amb energia 100% verda, que prové de fonts de generació neta. D'aquesta manera, donem resposta a l'interès creixent dels ciutadans per la mobilitat sostenible, respectuosa amb l'entorn i competitiva, i avancem en la nostra aposta per la descarbonització total de l'economia ".





Per la seva banda, Adolfo Utor, president de Baleària, afirma: "Aquesta iniciativa forma part del nostre compromís amb el medi ambient i l'aposta per la sostenibilitat i per l'ús d'energies més ecoeficients". En aquest sentit, Utor ha recordat que Baleària és pionera en l'ús del gas natural a la seva flota i que ja opera amb quatre vaixells que poden navegar amb aquesta energia més neta i en els propers dos anys arribaran els nou ferris.





LIDERANT LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA





L'acord forma part dels plans d'Iberdrola d'impulsar i liderar la transició energètica a Espanya, a través de la mobilitat sostenible i l'electrificació del transport com a via per a la lluita contra el canvi climàtic.





La companyia desenvolupa un Pla de Mobilitat Sostenible, que preveu el desplegament de 25.000 punts de recàrrega de vehicle elèctric a Espanya fins 2021, dirigit a llars, empreses, així com en zones urbanes i interurbanes d'accés públic.





El pla inclou la instal·lació d'estacions de recàrrega ràpida, súper ràpida i ultra ràpida -almenys cada 100km- a les principals autovies i corredors del país durant 2019, arribant a totes capitals de província i permetent recórrer Espanya de cap a cap.