Les energètiques Iberdrola i Naturgy i la societat Enresa han signat aquest dimecres al matí un protocol d'acord per al tancament de les centrals nuclears entre 2025 i 2035, mentre que Endesa ho farà, previsiblement, la setmana que, un cop sigui aprovat per la seva consell d'administració del 11 de març, van informar fonts del sector.





L'altra elèctrica amb presència en els actius nuclears del país, EDP Espanya, finalment no va signar el document aquest dimecres, tot i que previsiblement ho farà també la setmana que ve.





El protocol inclou un calendari de tancament per al parc nuclear espanyol, contemplant les clausures ordenades i escalonades dels actuals set reactors des 2027 (Almaraz) fins 2035 (Trillo), segons va avançar 'Cinco Días'.





Les discrepàncies entre les tres grans elèctriques respecte a les nuclears va sorgir en com afrontar el seu tancament. Mentre que Iberdrola i Naturgy defensaven no allargar la seva vida útil més enllà dels 40 anys, Endesa apostava per anar més a llarg termini. No obstant això, les companyies van acordar a finals de gener un tancament ordenat per les nuclears entre aquest horitzó de 2025 i 2035.





El Govern va remetre el passat 22 de febrer a Brussel·les el seu esborrany de Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC), en el qual preveu que el 2030 encara hi hagi operatius en el 'mix' elèctric espanyol mica més de 3 gigawatts (GW) de nuclear i un tancament ordenat d'aquestes plantes per ordre cronològic.





D'aquesta manera, entre el període 2025 i 2030 es produirien els tancaments de les dos reactors d'Almaraz, Ascó I i Cofrentes, arribant al període 2030-2035 tan sols obertes les centrals d'Ascó II, Vandellòs i Trillo. A aquest ritme, la vida útil de les centrals es situarà en una mitjana d'uns 45-46 anys.





UN CALENDARI ORIENTATIU





No obstant això, Endesa vol que el protocol no reculli un calendari de dates "definitives" de tancament per als diferents reactors, sinó que sigui "flexible" i "orientatiu".





En aquest sentit, en l'última conferència amb analistes per presentar resultats de 2018, el conseller delegat d'Endesa, José Bogas, ja va afirmar que l'energètica estava "alineada" amb el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima del Govern com 'full de ruta 'fins 2030 en el camí cap a la transició energètica, encara que va considerar que havia de ser "indicatiu".





Així, ha assenyalat que "ningú sap el que va passar en els propers anys" i va indicar que calia seguir l'evolució del pla i adoptar decisions segons vagi sent una realitat en el futur, ja que s'ha d'ajustar bé l'entrada de la nova potència de renovables amb la sortida de fonts com el carbó i la nuclear.





Endesa amortitza els seus actius nuclears als 50 anys de vida útil, amb un impacte en amortitzacions en els seus resultats si es retalla aquest període, mentre que Iberdrola i Naturgy ho fan als 40 anys de vida útil.





El calendari establert en el protocol ha de servir per fixar la nova taxa de gestió dels residus radioactius i el desmantellament de les centrals.





La setmana que ve, també està previst que el 12 de març se celebri la junta d'Almaraz, on són socis les tres grans elèctriques -Iberdrola (53%), Endesa (36%) i Naturgy (11%)-, amb la sol·licitud d'una pròrroga del permís d'explotació del primer grup, que expira el pròxim 31 de març, sobre la taula.