Iberdrola ha aconseguit un benefici net de 3.014,1 milions d'euros en l'exercici 2018, un 7,5% més que l'any anterior. Es tracta de la primera vegada que el grup supera els 3.000 milions d'euros de benefici anual, cosa que ha estat possible gràcies a l'impuls de les inversions realitzades durant els últims anys, a l'expansió internacional, a la normalització de les condicions operatives a Espanya ia la bona marxa de tots els negocis. Aquests motors de creixement han permès més que compensar l'impacte negatiu de l'evolució del tipus de canvi (-363,000,000 d'euros) i els menors extraordinaris registrats en l'exercici, en comparació amb l'any anterior.





El president d'Iberdrola, Ignacio Galán, ha valorat els resultats aconseguits pel grup afirmant que "el benefici obtingut posa de manifest l'èxit d'un model sostenible i ens anima a seguir treballant per la transició cap a una economia baixa en carboni". "La lluita contra el canvi climàtic és una oportunitat", ha afegit.





Les inversions escomeses per la companyia han pujat a 5.320 milions d'euros en l'exercici per assolir els 20.000 milions d'euros en els últims quatre anys. Iberdrola té a més en construcció 6.606 megawatts (MW) renovables (1.514 MW de capacitat eòlica marina, 2.548 MW eòlics terrestres, 628 MW de tecnologia solar i 1.916 MW hidroelèctrics) i 3.508 MW en noves plantes de cicle combinat.





Els ingressos d'Iberdrola al llarg de 2018 s'han situat en 35.075,9 milions d'euros, fet que suposa un increment del 12,2% respecte a 2017. El marge brut també millora, fins a arribar als 15.435,1 milions d'euros, un 15,5% més que en l'exercici anterior.





El benefici brut d'explotació (Ebitda) del grup ha arribat als 9.348,9 milions d'euros en l'exercici, un 27,7% més. L'evolució ha estat positiva en tots els negocis, amb creixements altres del 10%. Els negocis regulats i amb contractes a llarg termini aporten ja, en línia amb l'estratègia d'Iberdrola, el 77% de l'import global d'Ebitda.





A l'àrea de Xarxes, l'Ebitda s'ha situat en 4.915.000 d'euros al tancament de desembre, fet que suposa un increment del 16,2% respecte a l'any anterior, amb major aportació de tots els països. En Renovables, l'Ebitda ha ascendit a 2.444,7 milions d'euros, 39,3% més, impulsat també pel creixement en tots els mercats gràcies a una major producció (+ 21,7%) ia la major capacitat instal·lada, que se situa ja en 29.177 megawatts (MW) a nivell global. Generació i Clients, per la seva banda, ha incrementat també els seus resultats en totes les àrees geogràfiques, fins a aconseguir un Ebitda de 2.038,4 milions d'euros, 39,3% més, impulsat per la normalització de les condicions en el mercat minorista de Regne Unit, la major capacitat disponible a Mèxic i per la major demanda a Espanya.





Iberdrola segueix incrementant els seus nivells d'eficiència al llarg de l'any, gràcies especialment a les mesures aplicades al Brasil i Estats Units. En concret, la ràtio despesa operatiu net sobre marge brut s'ha reduït en 429 punts bàsics, fins a situar en el 26,9% al tancament de desembre.





Neoenergía, la filial brasilera d'Iberdrola que es consolida al 100% en els comptes del grup des del segon semestre del 2018, ha registrat un benefici net de 1.536 milions de reals brasilers, un 278% més. Als Estats Units, la filial AVANGRID, que cotitza a la Borsa de Nova York i de la qual Iberdrola posseeix un 81,5%, ha obtingut un benefici net de 684 milions de dòlars durant l'exercici.





El flux de caixa operatiu ha assolit els 7.328,4 milions d'euros en 2018, un 13,1% més. Iberdrola continua així millorant les seves ràtios crediticis: la relació entre deute net -que se situa en 34.149.000 d'euros al tancament de l'exercici- i Ebitda és de 3,65 vegades, mentre que la ràtio flux de caixa sobre deute net queda fixat en el 21,5%, complint així els objectius marcats per al tancament de 2018.





Ignacio Galán, president d'Iberdrola.





El resultat rècord permet pujar el dividend un 7,7%





El benefici obtingut per Iberdrola al llarg de 2018 li permet complir el seu compromís d'incrementar la retribució a l'accionista en línia amb els seus resultats. Així, el dividend a càrrec del passat exercici se situarà en 0,351 euros bruts per acció, un 7,7% més que l'abonat en 2017.





Aquest import s'obté de la suma del dividend a compte de 2018 ja pagat el passat 5 de febrer -0,151 euros bruts per acció- més 0,20 euros bruts per acció de dividend complementari que s'abonaran al mes de juliol, si així ho aprova la propera Junta General d'Accionistes d'Iberdrola convocada per al proper 29 de març.





Per a això, es proposarà a més als accionistes l'aprovació d'un augment de capital, que permetrà executar una nova edició de 'Iberdrola Retribució Flexible'. Aquest sistema ofereix als titulars d'accions triar entre rebre el dividend en efectiu o en accions alliberades de la Societat de forma gratuïta.





El Consell d'Administració d'Iberdrola, a més, ha aprovat també una nova edició del programa de recompra d'accions per a la seva posterior amortització, de manera que s'anul·la l'efecte dilutiu derivat dels programes de dividend flexible i es manté el nombre de títols de la societat en 6.240 milions.





La rendibilitat total de l'accionista (RTA) s'ha situat en el 14% el 2018, enfront del-11,5% de l'Íbex 35 i al 5,2% de l'índex de referència Eurostoxx Utilities.





Iberdrola, motor de desenvolupament econòmic i social





Iberdrola segueix exercint de motor de desenvolupament econòmic i social als països on desenvolupa la seva activitat, en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, que el grup ha incorporat a la seva estratègia.





El grup dóna feina de forma directa a més de 34.000 persones, de les quals un 99% compta amb contracte indefinit, a les que imparteix 1,6 milions d'hores de formació a l'any, i ha incorporat al seu equip a 1.652 professionals durant l'últim exercici. La companyia genera 425.000 llocs de treball a nivell global.





En 2018, les compres de béns i serveis realitzades per Iberdrola a milers de proveïdors van arribar los7.753 milions d'euros. D'ells, un 85% són subministradors locals, d'acord al compromís de l'empresa d'enriquir el teixit econòmic i social en les seves àrees d'actuació.





La companyia avança més en el seu compromís amb la reducció d'emissions: les seves emissions específiques a Espanya descendeixen fins als 82 grams de CO2 per kilowatt hora (kWh), davant els 302 gr CO2 / kWh del sector europeu.





En matèria d'igualtat, Iberdrola ha aprovat la Política de diversitat en la composició del Consell d'Administració i de selecció de candidats a conseller i és la primera companyia de l'Ibex 35 per percentatge de dones en el Consell d'Administració, que se situa en el 42 , 8%.





Perspectives de creixement per a 2019





Els resultats presentats suposen el compliment dels objectius fixats per a l'exercici 2018, accelerant així la consecució dels seus Perspectives Estratègiques 2018-2022, que seran actualitzades el proper 26 de febrer a Londres. En aquest sentit, el president del grup, Ignacio Galán, ha avançat que "els resultats que presentem avui ens permeten avançar en un any el compliment dels nostres objectius".





Al tancament de l'exercici, l'increment dels actius de xarxes amb ingressos regulats, la major capacitat de generació i la millora de l'eficiència permeten a l'empresa estimar un ritme de creixement de "mid single digit", tant a nivell d'Ebitda com de benefici net.