Galán (Iberdrola) defensa a Davos la descarbonització energètica

"El cost de la descarbonització és sensiblement inferior al risc de la inacció", ha defensat aquest matí el president d'Iberdrola, Ignacio Galán, durant la seva participació en el Fòrum Econòmic Mundial de Davos.





Galán, assidu a aquesta cita anual a la petita localitat suïssa, ha assegurat que "la bona notícia és que les tecnologies per aconseguir aquesta profunda transformació, les energies renovables, ja estan disponibles i són competitives".





"Les companyies estem preparades per invertir en la transició energètica i les entitats financeres estan disposades a aportar el finançament necessari -ha prosseguit Ignacio Galán-. Només cal que s'eliminin les barreres i que es propiciï una assignació equitativa dels costos per assolir-la".





En aquest sentit, ha ressaltat la importància d'aplicar el principi "qui contamina, paga", el que hauria d'implicar "eliminar els subsidis a les tecnologies més contaminants, que van arribar als 300.000 milions d'euros només l'any passat; posar un preu a les emissions de CO2 que impulsi el canvi tecnològic; incentivar les inversions i la innovació en l'àmbit de les tecnologies netes i repartir de manera coherent els costos entre els diferents sectors".





El president d'Iberdrola ha posat de manifest que aquesta transformació "generarà significatius beneficis per a la societat en el seu conjunt, no només en termes mediambientals sinó també per la dependència energètica, la seguretat del subministrament, els preus de l'electricitat i una mica més important encara: la millora de la salut".





Així mateix, Galán ha destacat que aquest procés servirà per "incrementar el creixement econòmic i revitalitzar la indústria, propiciant nous llocs de treball estables i de qualitat". Segons l'Organització Internacional del Treball, per cada ocupació perduda es crearan quatre nous en sectors de futur com les renovables, la mobilitat elèctrica o l'edificació sostenible.





Ignacio Galán ha posat com a exemple el recent anunci fet pel Govern espanyol que les noves polítiques energètiques i entorn del clima crearan oportunitats d'inversió al voltant de 235.000 milions d'euros en els propers anys.





En aquesta línia, Galán ha assegurat que "la trajectòria d'Iberdrola durant els últims 20 anys avala que el nostre compromís amb la lluita contra el canvi climàtic no només beneficia el medi ambient sinó també als nostres accionistes i a la societat en general".