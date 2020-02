Així és el primer conveni col·lectiu per al futbol femení

El primer conveni col·lectiu per al futbol femení de Primera Divisió, anunciat dimarts i presentat de manera oficial aquest dimecres al Congrés dels Diputats, protegeix la futbolista professional en drets per maternitat i incapacitat laboral, recull un programa de recol·locació i assegura un contracte laboral d'acord amb la legislació i amb una renda mínima de 16.000 euros a l'any.









Entre d'altres qüestions, el Conveni Col·lectiu contempla els drets perseguits per les jugadores durant els últims mesos, per regular el futbol femení espanyol, en vigència amb caràcter retroactiu des de l'1 de juliol de 2019 i que finalitzarà el 30 de juny de 2020. "El present Conveni Col·lectiu quedarà prorrogat en la seva totalitat per períodes successius d'una temporada futbolística si no fos denunciat, per qualsevol de les parts, amb al menys tres mesos d'antelació a la data de la seva finalització o a la de qualsevol de les pròrrogues", diu el seu text.





L'Associació de Clubs de Futbol Femení (ACFF) i els sindicats van arribar finalment a un acord oficial a la seu de l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE). En el seu text queda reflectit la jornada laboral, la distribució del temps, el descans setmanal, les vacances, reconeixements mèdics, contracte de treball, la retribució mínima garantida, el dret d'explotació d'imatge, les percepcions econòmiques durant la situació incapacitat temporal o la conciliació de la vida familiar i professional.





"La jornada ordinària de treball efectiu en cap cas superarà les set hores diàries, ni les 35 hores setmanals en còmput semestral. El temps que la futbolista es troba sota les ordres de l'Equip SAD o els seus representants, ha de comprendre entrenaments, concentracions i desplaçaments, altres activitats com reunions tècniques, informatives, i de recuperació física i psicològica, que hauran de ser comunicades a la futbolista amb antelació".





"La futbolista resta obligada a realitzar les concentracions que estableixi el Club/SAD, sempre que no excedeixin de les 24 hores immediatament anteriors a la del començament del partit, quan es jugui en camp propi. Si es jugués en camp aliè, la concentració no excedirà de 72 hores. Les futbolistes tindran dret a un descans setmanal mínim d'un dia i mig que hauran de ser gaudits de forma continuada. Vacances anuals retribuïdes de 30 dies naturals, almenys 21 seran gaudits de forma continuada".





A més, "els contractes de treball que subscriguin les futbolistes professionals i els Clubs / SADs, s'han d'ajustar a les prescripcions que s'estableixen en l'article 3 de Reial Decret 1006/1985, de 26 de juny, pel qual es regula la relació laboral especial de les esportistes professionals".





Un altre dels punts importants és que "cada futbolista professional ha de percebre com a mínim la quantitat bruta anual de 16.000 euros a temps complet o la quantitat proporcional que correspongui en funció de la jornada pactada amb la futbolista, amb els límits establerts en l'apartat de l'art . 7 (jornada) del present conveni. Aquesta quantitat tindrà efectes retroactius des de l'1 de juliol de 2019".





A més, el Conveni regula els drets d'imatge en cas que la futbolista exploti en el seu propi nom els seus drets. "La futbolista professional que durant la vigència del contracte incorregués en baixa per incapacitat temporal, per qualsevol causa, tindrà dret a que el Club/SAD li completi la prestació de la Seguretat Social o Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social fins al cent per cent (100%) de les seves retribucions, des del primer dia de la baixa, mantenint aquesta situació fins a la seva alta o finalització del període contractual si aquest fos anterior", afegeix.





D'altra banda, el Conveni se centra en la prevenció de l'assetjament laboral, violència de gènere i en la conciliació de la vida familiar i professional. "Les dues parts es comprometen a desplegar els seus millors esforços per adoptar mesures acords per conciliar la vida familiar i professional de la futbolista. En cas d'embaràs d'una futbolista durant la seva última temporada de contracte, tindrà el dret a optar per qualsevol de les dues següents possibilitats: la renovació o no del contracte per una temporada addicional en les mateixes condicions que tenia en l'última temporada ".





"Les dues parts es comprometen a desplegar els seus millors esforços per adoptar mesures de protecció a aquelles futbolistes professionals que siguin víctimes de violència de gènere, assenyalant-se a títol merament enunciatius les següents: adequació d'horari dins de les possibilitats organitzatives de l'Equip/SAD, ajuda econòmica per atenció a la víctima i als seus fills /es, suport psicològic ".





El Conveni recull també un "programa de recol·locació". "Les parts faran els millors esforços per desenvolupar un programa de recol·locació de les futbolistes a l'acabament de la seva carrera esportiva. A aquest efecte, es pacta la creació d'una comissió paritària entre els signants d'aquest conveni que establirà diverses actuacions per dur a terme un programa, arribant a acords amb clubs i/o diverses entitats per tal d'implementar les mesures necessàries per fer-ho", afegeix.