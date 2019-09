Arrenca la lliga de futbol femení amb el primer 'clàssic'

La lliga de futbol femení arrenca aquest cap de setmana en un moment en què aquest esport gaudeix de bona salut o, almenys, de més adeptes que mai donada la qualitat de les jugadores.









I no és per menys, el Reial Madrid debuta aquesta temporada sota el nom de CD Talón amb un partit contra el Barcelona.





Oficialment, al juliol de 2020 el CD Talón es dirà Reial Madrid. L'entitat esportiva ha estat molt criticada per no dedicar esforços ni inversions al futbol femení, per la qual cosa al juny va absorbir el CD Tacón de la capital.





El 'clàssic' té lloc en el nou estadi Johan Cruyff, en lloc del Miniestadi, aquest dissabte 7 de setembre a les 18:00 hores.