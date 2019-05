El futbol femení, la Copa de la Reina i la discriminació salarial

Fa uns anys, no tants, la societat pensava que determinats esports eren només cosa d'homes, així que les dones que gosaven practicar-los en els terrenys de joc eren insultades. Afortunadament, el temps i la tenacitat de les pioneres que mai es van rendir davant les crítiques, han fet que la normalitat sigui un triomf a qualsevol esport que la dona vulgui fer-ho.





El futbol femení és un d'aquells esports que a la dona li estava "prohibit". Malgrat això, centenars de dones feien cas omís. Això sí, als terrenys de joc només acudien els familiars, amics de les jugadores i, per descomptat, aquests curiosos que anaven per veure'ls les cames, no la seva forma de jugar.









Com gairebé tot és qüestió de temps i tenacitat, el futbol femení ha fet un pas de gegant: els estadis comencen a estar plens d'aficionats/es. L'evolució en la pràctica del futbol ha estat excepcional. El joc que realitzen les dones, en molts casos, no té res a envejar al dels homes. Qualitat, coneixement, força en els xuts, tècnica, velocitat, són algunes de les qualitats d'unes jugadores que fan les delícies de les/els espectadores/rs. Crida l'atenció que no hi ha duresa en el joc, ni tampoc enfrontament entre les jugadores. Tot un gest que marca diferència amb els seus companys i que serveix d'exemple.





Aquest cap de setmana, el Nou Estadi de Los Cármenes, a Granada, va ser l'escenari de la final de futbol femení de la Copa de la Reina, entre l'Atlètic de Madrid i la Reial Societat. Ple total i presència de la Reina Letizia que va fer entrega del trofeu a la capitana de l'equip golejador. Un partit ben jugat pels finalistes, amb l'equip madrileny com a favorit, però ja se sap, al final, al camp juguen 11 contra 11 i contra tot pronòstic la Reial Societat es va fer amb el triomf. És la grandesa del futbol.





Si els aficionats de debò al futbol omplen els camps, és una magnífica senyal i una aposta pel futbol que està excessivament comercialitzat. Ara bé, el que cobren ara les jugadores està a anys llum dels seus col·legues masculins. És una assignatura pendent, el mateix que el suport de la Federació, les grans empreses i els mitjans de comunicació. La discriminació salarial dura ja massa temps, és hora que les jugadores que es dediquen professionalment tinguin uns salaris dignes.





El futbol femení, amb l'ajuda de tots, ha vingut per quedar-se i oferir un bon espectacle. Ara toca també que els mitjans de comunicació s'interessin més per ell. És de justícia i a més s'ho mereixen. A Espanya, la qualitat dels equips res desmereix els de la resta d'Europa, s'està comprovant cada jornada.





"Algun dia deixarem de somiar per convertir-nos en grans futbolistes i ningú ens jutjarà per ser dones. Grans dones!". Aquest dia ha arribat ja.





Felicitats a la guanyadora de la Copa de la Reina i ànim a totes les jugadores per haver aconseguit que el futbol femení sigui un esport de primera.