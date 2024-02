Els pagesos bloquegen les principals vies cansats de la seva situació

Els tractors arriben al centre de Barcelona, al carrer Balmes

Trobar a la cuina determinats aliments ens sembla molt senzill: es compren als supermercats o les fruiteries. Poques vegades es pensa l'origen, on es produeixen i quins són els encarregats de proveir-nos-en a través de la feina. La gent del camp: pagesos, pagesos, agricultors, és igual el nom segons la zona d'Espanya, són les persones que cada dia, amb sol, pluja, vent o fred, estan cuidant de les terres, les collites, perquè creixin de la millor manera possible per arribar a les taules de la gent. Un treball dur, molt dur, que gairebé ningú no valora en la seva justa mesura, fins que deixen d'arribar provisions.



El que està passant aquests dies amb les manifestacions dels agricultors tallant les vies d'Espanya amb una de les eines de treball, el tractor, és el crit dels que se senten maltractats. Milers de tractors ocupen les carreteres, autovies i autopistes per fer-se sentir, amb el so dels motors i botzines que criden l'atenció de tots els que es troben al seu pas.



Les manifestacions de tractors han estat convocades a través de les xarxes socials i al marge de les grans associacions del sector. Per què? Senzillament perquè no hi confien. Les xarxes estan sent –per a les coses bones i les dolentes– un instrument de comunicació important. Així s?ha demostrat en altres vagues. Aquest fet deixa en molt mal lloc els qui “legítimament” diuen defensar els seus interessos. És un avís per a navegants.



El motiu de la vaga és que els que produeixen el producte són els que reben menys, i els consumidors, els que més paguen. Entremig, els intermediaris i els que venen, cosa que no és justa. Si a això hi afegim que la legislació europea posa traves amb normatives que s'apliquen als comunitaris, però no a altres països, com el Marroc, per exemple, es produeix un greuge comparatiu. Fora juguen amb avantatge, amb preus més baixos. La cosa no hi queda, cada dia es multiplica la burocràcia administrativa. A ella es dediquen moltes hores que resten de ser a terra, com ells volen.



Les eleccions europees que estan a tocar estan servint per assolir acords. Van començar els agricultors francesos, amb una setmana de manifestacions, talls de carreteres - i el més greu, tombant camions espanyols plens de càrrega de productes del camp. No els deixaven circular i les pèrdues han estat milionàries –. Els francesos protestaven per la pressió impositiva a les granges com a mesures de cura mediambiental, l'eliminació d'exempcions d'impostos al combustible per a maquinàries i la importació de productes, cosa que causa un impacte a la indústria local. Són les mateixes coses per les que ara protesten a tot Espanya. Al final, el Govern francès els ha promès canvis, igual que la UE. Són els “beneficis” d'època electoral, encara que siguin justos. Amb aquestes promeses van abandonar les protestes.



Ara, amb les marxes dels agricultors espanyols muntats als seus tractors i vehicles agrícoles, volen ser escoltats als seus territoris ia Madrid, seu del govern d'Espanya. Estan decidits a arribar-hi, encara que triguen uns quants dies. Serà la manifestació dels qui ni el temps, la distància o la climatologia els faci renunciar a les seves demandes que consideren justes. Moltes són les pancartes que acompanyen els manifestants, entre elles: “Sense agricultura la taula és buida”.



Segur que en pocs dies s'arribarà a un acord, sens dubte, perquè és just el que demana. Els agricultors han manifestat que aquesta vaga no té color polític ni està dirigida per cap d'ells, per més que alguns dirigents amb càrrecs institucionals se'n vulguin apropiar. És més, els que han anat a treure rèdit polític, els han convidat a marxar.