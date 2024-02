La moto sense carril i el patinet descarrilat

Home a patinet / EuropaPress

L'any 2021 van començar els treballs previs per a la modificació de l'Ordenança de Circulació de Barcelona per regular l'ús dels patinets o VMP, Vehicles de Mobilitat Personal, i fa un any se'n va aprovar inicialment el text. Tot i això, encara no ho ha estat de forma definitiva i, per tant, segueix sense ser aplicable. El 22 de gener passat el que si va entrar en vigor va ser el nou Reglament de la DGT que regula, entre altres, les característiques tècniques que han de tenir els patinets.

Comparteixo la intenció municipal, d'acord amb l'Estat, de limitar la seva velocitat dels VMP, d'obligar el conductor a portar casc o prohibir-los la circulació en voreres, però considero que la norma es queda curta.

Si els patinets circularan obligatòriament per la calçada, per què no se'ls exigeix, com a la resta de vehicles, una assegurança obligatòria d'accidents, estar matriculats, o un carnet o llicència per conduir que comporti un mínim coneixement de les normes de trànsit. A més, es consenten els greuges. Així circular en patinet, a diferència de la resta de conductors, sota els efectes de les drogues o l'alcohol, amb excés de velocitat o amb auriculars, no suposarà la pèrdua de punts en la llicència de conducció per no precisar-ne, llevat que tinguin carnet de conduir de tercers vehicles, i la sanció es limita a l'econòmica.

S'hauria d'aprofitar aquest canvi d'Ordenança per ampliar-ne l'abast i habilitar les motos i ciclomotors per poder circular pel carril bus/taxi. És un element de seguretat per als motoristes i no es perjudica la velocitat comercial del transport públic ia les grans ciutats espanyoles ja ho poden fer. Si no circula a Barcelona, capital europea de la moto amb 300.000 d'aquests vehicles de dues rodes, el trànsit seria encara més caòtic. Aquesta prohibició és incongruent quan les bicicletes sí que poden circular en certs carrils bus/taxi. Per cert, les motos han de poder circular per raons de salut pels vorals dels túnels si hi ha embussos al seu interior.

Al seu dia vaig impugnar, sense resposta fins ara, l'Ordenança. A l'expedient l'informe de la Guàrdia Urbana era d'un escàs foli d'extensió i de contingut nul i era flagrant l'absència d'estudis aportats per entitats especialitzades com el RACC. Podria ser controvertida la seva aplicació a parcs com el de Collserola quan és notori que no es tracta d'una via urbana. D'altra banda, en massa articles el text pretès és deficient per la seva inconcreció, mancances i fins i tot confusions en els redactats i les incongruències. Així és difícil que l'Ordenança sigui entesa per l'administrat que l'ha de respectar i la Guàrdia Urbana crida a fer-la complir.

En el preàmbul o disposicions addicionals, la norma hauria de contenir diferents consells de seguretat i de compromisos municipals. Per exemple, oferir a la Guàrdia Urbana els mitjans necessaris per a la intervenció o immobilització dels VMP, controlar-ne el trucatge, etc. La prohibició de patinets en túnels o recomanar utilitzar peces reflectores no seria sobrada. Tampoc una major concreció de les característiques tècniques perquè un VMP rebi aquesta consideració o concretar de forma diàfana que només hi poden circular el conductor i no una segona o més persones. Encara que sembli una obvietat, i fins i tot certs aspectes ho reculli la normativa estatal, la realitat després la desmenteix.

Cal derogar la cotxefòbia de l'exalcaldessa Ada Colau. I fer-ho amb auditories cellers i rigoroses i sense improvisacions a carrils-bicis, de zones 30, restriccions injustificades, canvis de sentits en la circulació. En paral·lel, enfortim el transport públic. Es va voler aprovar l'Ordenança amb precipitació abans de les eleccions municipals i ara la ratificació va amb retard. Mentrestant, se circula amb patinet ja boig i les motos segueixen sense fer-ho legalment pel carril bus/taxi. Unes motos sense carril i un patinet descarrilat.