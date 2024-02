Uns tipus astuts i sense pietat

Hitler i Stallin

Sembla que l'URSS va poder disposar el 1949 de la bomba atòmica gràcies a les informacions subministrades per un jove comunista alemany; només feia quatre anys de la brutal destrucció nuclear d'Hiroshima i Nagasaki. Es tractava d'un destacadíssim físic que treballava al Projecte Manhattan i que va resultar a més un espia eficac; va ser enxampat amb les labors fetes i condemnat a catorze anys de presó. Va quedar lliure poc més de nou anys després del seu judici, efectuat a Gran Bretanya, i immediatament es va instal·lar a l'Alemanya comunista, on moriria un any abans de la caiguda del mur de Berlín. Klaus Fuchs apareix representat a la recent pel·lícula Oppenheimer. No sé res més de la seva evolució política. Em pregunto si mai va deixar de sentir-se còmode amb la mentida i el culte a la personalitat dels dictadors que dominaven al món i sotmetien feroç i despietadament.

El segle XX va ser el segle del totalitarisme. Lenin, de qui ara es commemora el centenari de la seva mort, va fer de Rússia el primer Estat de partit únic. Hitler aconseguiria el mateix el 1933, amb l'eliminació sistemàtica de totes les organitzacions alienes al Partit; el que els nazis van anomenar Gleichschaltung, un eufemisme que significa sincronització o compassament.

Amb un colossal bombardeig propagandístic, Stalin va fer que se l'identifiqués amb la pàtria russa. Igual que Hitler va fer amb Alemanya. Per la seva banda, Mussolini va donar a entendre a Itàlia que no dormia mai, a causa de la seva dedicació al Govern, de manera que els llums del seu despatx al Palazzo Venezia “sempre estaven encesos durant la nit”; a Espanya es va parlar anys després de la llumeta del Pardo. Tots els dictadors es van afanyar a projectar amb molta cura una imatge d'absoluta fortalesa i seguretat en ells mateixos, apropiant-se del seu país de manera excloent. I tots van tenir aduladors incondicionals.

No calia seduir, n'hi havia prou de desarmar. 'Creure, obeir, lluitar' era la consigna del Partit Nacional Feixista, completada amb l'absurd lema 'Mussolini sempre té raó'; imaginin-se els nens italians aprenent a llegir amb aquestes frases. Un món dombra i lexplotació de les debilitats alienes. El cultiu de la superstició i del fingiment amb un meticulós ús de mitjans de comunicació: fotografia, ràdio, filmacions i, temps després, televisió i xarxes socials reductores de la ment i del cor; llenguatge senzill, vulgar i insultant, ratificat per silencis i complicitats.

No sé si és molt coneguda l'admiració que Stalin va expressar per Hitler a causa de Nit dels Ganivets Llargs; agermanats en brutalitat i cinisme. O el que Hitler va escriure a Stalin per felicitar-lo per complir seixanta anys d'edat, el 21 de desembre Stalin de 1939 (quatre mesos després de segellar el Pacte nazi-soviètic):

“Si us plau, accepteu les meves felicitacions més sinceres en el seu seixantè aniversari. Aprofito l'ocasió per oferir-vos els meus millors desitjos. Li desitjo bona salut a tu. i un futur feliç a tots els pobles de la nostra amiga, la Unió Soviètica”.

Llegint el llibre Dictadors (Penyola) del neerlandès Frank Dikötter, catedràtic d'Humanitats a Hong Kong, he sabut que almenys cinc ciutats soviètiques van arribar a adoptar el nom de Stalin. Jo només coneixia el de la més famosa: Stalingrad (Volvograd). Però també Stalinsk (Novokuznetsk), Stalinabad (Dusambé), Stalinagorsk (Bobrik-Donskoy) i Stalino (l'ucraïnesa Donetsk); els noms històrics dels quals van ser restaurats en 1961 per Kruschev. Així mateix, es va construir el Canal de Stalin, excavat per convictes i inaugurat el 1933. Hi va haver ciutats que van ser batejades novament amb els noms d'altres dirigents soviètics i que, en caure en desgràcia davant Stalin, van tornar al seu nom inicial; així Mólotov (Perm).

Mentre Trotski qualificava Stalin de 'l'excel·lent mediocritat del nostre Partit', Bernard Shaw va dir que era 'un home que conquista amb la seva simpatia'. Però va ser Stalin qui es va apoderar del Partit i va posar fora de joc Trotski: no va parar a presentar-se com a pupil de Lenin, va establir una por atroç a discrepar i va efectuar purgues contínues. Va passar per ser pacient, equilibrat i pragmàtic, en sintonia amb el poble, amb un somriure benigne, mentre que la imatge de Trotski era la d'algú sorollós, egocèntric i superb; ja poc importava el seu talent o que fos un formidable orador i un gran líder de l'Exèrcit Roig. Entre el 1944 i el 1950, Stalin va duplicar la població gulag: uns dos milions i mig de persones. El 1948, diu Dikötter, “denigrà la genètica com a ciència estrangera i burgesa, i va frenar tota investigació en biologia”, va sotmetre el món científic amb una sola excepció: va donar recursos il·limitats per a la investigació en armament atòmic i així va aconseguir la bomba atòmica fa 75 anys.