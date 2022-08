Xavi Hernández, pensatiu mentre dirigeix un partit del Barça / @EP

El Barça s'enfronta aquest diumenge a la Reial Societat, un partit gens fàcil per a un equip que, en qüestió d'una setmana, ha passat de l'eufòria més absoluta pels múltiples fitxatges a la impaciència i nerviosisme. Per amansar les feres i aplacar els fums, els de Xavi Hernández hauran de sumar els tres punts al Reale Arena (22.00 hores / Movistar LaLiga ), a la segona jornada de LaLiga Santander.

El conjunt culer no va aconseguir passar de l'empat davant del Rayo Vallecano, i malgrat invertir més de 100 milions d'euros en davanters, la pólvora es va mullar en el pitjor moment: a l'estrena a casa davant de més de 80.000 persones amb unes dosis de il·lusió i esperances desmesurades. Tampoc ajuda el fet que, una setmana més tard, segueixi sense haver-hi cap moviment més i Jules Koundé segueixi sense estar inscrit.

MÉS INFORMACIÓ El Barça ensopega en la seva estrena a la Lliga contra el Rayo (0-0)

Però calma, perquè com diu la vella dita, "Roma no es va construir en un dia". En va necessitar força més per convertir-se en l'imperi que va dominar gairebé mig món. Doncs amb el Barįa de Xavi, el mateix. De fet, si mirem enrere, la primera temporada de Pep Guardiola com a entrenador va començar amb una derrota contra el Numància per 1-0, i amb un empat contra el Racing de Santander per 1-1. I a partir d'aquí... història.

I Xavi, que és l'entrenador que més representa el model pur de joc des que Guardiola se'n va anar, no tindrà aquest marge de confiança? S'ho mereix, sens dubte, perquè potser sense ell el Barça ni tan sols hagués quedat segon la temporada passada i no disputaria la Champions aquest any, cosa que sens dubte hauria estat catastròfica, i ni tan sols quatre palanques ho haurien arreglat.

Per tant, calma i tranquil·litat amb aquest Barça 2.0 de Xavi.

La Reial Societat, per la seva banda, està més tranquil·la en aquest aspecte, ja que va iniciar el curs de Lliga 2022/23 amb una victòria per la mínima davant del Cadis.

LA SORTIDA D'ALGUNS JUGADORS, IMMINENTS

Per al partit contra la Reial Societat, s'haurà de veure si entren Aubameyang i Memphis Depay. Els dos jugadors estan pendents de resoldre el seu futur i les seves sortides al Chelsea ia la Juventus, respectivament, són pràcticament un fet.

També hi ha una sortida prevista que es pot concretar durant aquests propers dies: la de Samuel Umtiti al Lecce italià. La sortida del francès serà en forma de cessió, i el Barça s'haurà de fer càrrec de la fitxa, encara que recuperarà part dels diners en forma de bonus i depenent dels partits que jugui el central.

Mancarà veure si alguna d'aquestes sortides es concreta abans que Xavi de la seva llista de convocats per al partit contra els txuri-urdin i si, per fi, Jules Koundé pot ser inscrit.