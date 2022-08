Koundé segueix sense ser inscrit

El FC Barcelona ha donat a conèixer aquest dissabte la convocatòria per al segon partit del conjunt blaugrana a LaLiga 2022/23 contra la Reial Societat, amb la principal absència del defensa francès Jules Koundé per no estar inscrit en la competició.

Xavi Hernández va explicar en la roda de premsa, prèvia a la trobada, que el club esperaria fins diumenge per donar la llista amb l'esperança de poder inscriure el seu flamant fitxatge. No obstant això, Koundé haurà d'esperar una setmana més per tenir l'oportunitat de disputar els seus primers minuts en competició oficial.

MÉS INFORMACIÓ El Barça, a la recerca de la victòria contra la Reial Societat per aplacar els fums

Tampoc no hi serà el lateral Sergiño Dest, que ja no va formar part de la primera convocatòria culé, l'anterior jornada, en la seva estrena de lliga contra el Rayo Vallecano. Per contra, sí que hi seran els atacants Pierre-Emerick Aubameyang i Memphis Depay, tots dos amb opcions de sortir durant els pròxims dies del Barça.

La llista de convocats per viatjar a Sant Sebastià la conformen Ter Stegen, Piqué, R. Araujo, O. Dembélé, Pedri, Lewandowski, Ansu Fati, Ferran, Memphis, Christensen, Pjanic, Aubameyang, Jordi Alba, Kessie, S. Roberto, F. De Jong, Raphinha, Eric, Iñaki Peña, Balde, Gavi, Pablo Torre i Arnau Tenas.