Josep Maria Bartomeu era el president del Barça a la temporada investigada / @EP

El Fair Play Financer (FFP) continua sent un maldecap per al Barça. Si ja està a l'ordre del dia perquè està impedint que el club blaugrana pugui inscriure a LaLiga Jules Koundé, ara se suma una problemàtica encara més gran... i és que la UEFA investigarà els comptes del Barça per incomplir l'FFP de la temporada 2020/21, segons indica el mitjà The Times.

Precisament, aquesta temporada va ser l'última que Josep Maria Bartomeu va presidir el Barça, per tant, la seva nefasta gestió continua arrossegant problemes fins i tot dos anys després de la seva dimissió.

MÉS INFORMACIÓ Per què el Barça no pot inscriure jugadors a LaLiga tot i haver rebut més de 200 milions d'€?

Però el Barça no és l'únic club que serà investigat: hi ha nou equips més que estaran sota la lupa del màxim organisme del futbol. Entre ells, s'hi inclouen el PSG, l'Olympique de Marsella, l'Inter de Milà, Roma, Arsenal i Juventus, entre d'altres.

El mitjà britànic indica que les sancions per al PSG o el Marsella podrien ser de caràcter econòmic, mentre que els clubs italians i el Barça podria anar un pas més enllà i rebre càstigs molt més durs, com a possibles prohibicions a l'hora de competir o donar el vistiplau a algunes operacions.

Però precisament la temporada en qüestió, la 2020/21, va ser l'any en què va aparèixer el Covid, i per això els clubs van patir moltes pèrdues arran de la pandèmia. La UEFA només permet 30 milions d'euros de pèrdues en tres anys, però la presència del Covid podrien justificar l'augment d'aquest marge.

Cal recordar que el Barça no té gaire bona relació amb la UEFA, precisament, ja que és un dels tres equips –juntament amb el Reial Madrid i el Juventus– que no han renunciat a la famosa Superlliga. Per tant, és fàcil pensar que una de les motivacions per castigar més severament el club blaugrana és precisament l'afany del Barça per no desprendre's de la Superlliga.

NOU SISTEMA DE CONTROL FINANCER

Cal remarcar que aquesta temporada serà la darrera sota les normes vigents de fair play financer. A partir del curs vinent, la UEFA instaurarà un sistema en què els clubs només podran gastar un percentatge estipulat dels seus ingressos en salaris dels jugadors, transferències i comissions dels agents.

El 2023 el límit serà de 90%, el 2024 un 80% i el 2025 un 70%, per tant, s'anirà reduint de forma progressiva, i l'organisme de futbol anirà controlant els comptes dels clubs en moments diferents mentre hi siguin presents a les competicions europees.