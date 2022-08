Si bé és cert que un Barça - City potser és un dels millors partits esportius del futbol mundial, aquest dimecres la protagonista seria un altre. La causa solidària i la lluita contra l'ELA seria la veritable guanyadora independentment del resultat del partit.

El duel va estar marcat per la gran assistència al Camp Nou (91.062 espectadors) , el retrobament entre Xavi Hernández i Pep Guardiola , la tornada, el suport a Carlos Unzué ...tot molt emotiu.

Xavi i Guardiola / Foto extreta del Twitter @FCBarcelona

Tot i això, hi ha jugadors que no estan del tot conscienciats i van tenir un lleig gest amb els convidats afectats per l'ELA. Però Pedri i Araujo en donaven exemple i es van mostrar propers i afectuosos abraçant Unzué.

L'abraçada de Pedri a Unzué / Foto extreta del Twitter @FCBarcelona

L'exjugador i exentrenador blaugrana va fer el servei d'honor i després va pronunciar un discurs commovedor i reivindicatiu abans que comencés el partit a la gespa del Camp Nou.

Pel que fa a l'amistós, el resultat va acabar en empat a 3. Els golejadors culers van ser jugadors que sonen amb força per marxar en aquest mercat de fitxatges: Aubameyang, Frenkie De Jong i Memphis Depay . Per al City van anotar Julian Álvarez, Palmer i Mahrez de penal.