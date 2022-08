Catalunya press audi

L'empresa alemanya d'automòbils Audi s'incorporarà a la Fórmula 1 a partir de la temporada 2026 com a fabricant de motors i anunciarà a finals de curs amb quin equip s'alinearà per entrar en la competició.

"Estic encantat de donar la benvinguda a Audi a la Fórmula 1, una marca icònica i pionera en tecnologia i innovació. Aquest és un gran moment per al nostre esport i subratlla l'enorme força que tenim com a plataforma global que continua creixent", ha declarat el president de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, en declaracions que recull el web de la competició, en la prèvia del Gran Premi de Bèlgica.

L'italià va destacar també la importància que té el pla de reducció d'emissions que té la Fórmula 1 per a aquesta nova entrada. "Aquesta entrada és també un gran reconeixement al nostre moviment cap als motors híbrids sostenibles el 2026, que són la solució del futur per al sector de l'automoció", ha explicat.

"Estem ansiosos de veure el logo d'Audi a la graella i segur que sentirem més detalls sobre els seus plans quan pertoqui", ha conclòs Domenicali.

El cap del consell d'administració d'Audi AG, Markus Duesmann ha avisat que anunciaran amb qui s'alinearan "el 2026 a finals d'aquest any". "Els esports de motor són part de l'ADN d'Audi. La Fórmula 1 és una nova etapa de desenvolupament global per a la nostra marca i un desafiament per al nostre desenvolupament", ha asegurat.

Duesmann ha comentat que "la combinació entre alt rendiment i competició és sempre el que condueix a la innovació i la tecnologia" en la feina més industrial. "Amb les noves normatives, ara és el moment adequat perquè ens hi involucrem. Després de tot, la Fórmula 1 i Audi persegueixen els mateixos objectius de sostenibilitat", ha afegit.

L'entrada d'Audi a la Fórmula 1 era un secret conegut després de la compra de la participació majoritària de Sauber, i ara s'anuncia que començaran a desenvolupar unitats de potència a les seves instal·lacions de Neuburg. Així, aquesta és la primera vegada en més d'una dècada que es fabricarà un motor de Fórmula 1 a Alemanya.

L'anunci s'ha produït en una conferència de premsa a Spa-Francorchamps, on han estat presents el cap del consell d'administració d'Audi AG, Markus Duesmann, el membre de la junta directiva per al desenvolupament tècnic Oliver Hoffmann, el president de la Fórmula 1, Stefano Domenicali i el president de la FIA, Mohammed ben Sulayem.

En un comunicat, Oliver Hoffmann, membre de la Junta de Desenvolupament Tècnic d'Audi, ha destacat la "nova Fórmula 1" que es veurà a partir del 2026, gràcies a "els grans avanços tecnològics cap a la sostenibilitat". "La Fórmula 1 s'està transformant i Audi vol donar suport activament a aquest viatge. Un estret vincle entre el nostre projecte de Fórmula 1 i el departament de Desenvolupament Tècnic d'Audi AG permetrà sinergies", ha afegit.

L'entrada d'Audi en la Fórmula 1 marca la conclusió de la seva reestructuració de l'automobilisme, però també el tancament d'un període formatiu a Audi Sport GmbH. El fins ara director general Julius Seebach s'unirà a Audi AG l'1 de setembre del 2022 i assumirà una nova àrea comercial estratègica en Desenvolupament Tècnic, i serà substituit per Rolf Michl, que ha estat director d'Operacions de Carreres a Audi Sport des de febrer.