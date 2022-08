Catalunya press lewan

El futbol és un negoci que mou milers de milions d'euros al voltant de tot el món. Entrades, patrocinis, drets televisius, marxandatge... una quantitat ingent de diners que es gasten entre aficionats, clubs i empreses externes que patrocinen. Tot i això, un dels pilars que més sustenta l'economia dels clubs és la venda de samarretes.

Sense anar més lluny, quan Leo Messi va deixar el Barça i va marxar al PSG, es van vendre 550.000 samarretes els dos primers dies. Això implica que, a una mitjana de 80 € el preu de cada samarreta (com a mínim l'edició ' stadium', és a dir, la barata), el club parisenc es va embutxacar la barbaritat xifra de 44 milions d'euros.

Des de principis de segle, els fabricants de les samarretes llancen dues col·leccions: la 'stadium' o 'replica', que ronden els 80 € , i la 'authentic' o 'player', que puja fins als 140 €.

Les diferències entre les dues samarretes és que, tal com es pot apreciar, la player és molt més cara i conté normalment un disseny diferent amb microperforacions, ja que són més transpirables i lleugeres. Són pràcticament les que porten els jugadors quan salten al terreny de joc, mentre que les 'stadium' tenen un tipus de teixit diferent.

El pitjor de tot és que pagar més diners no vol dir pagar més qualitat. De fet, segons un exdirectiu d'Adidas, en declaracions a El Confidencial, explicava que " les versions 'player' són de pitjor qualitat. És a dir, el teixit és millor per a la pràctica esportiva, però tota la resta és més barat. Això és així perquè es busca que els jugadors no tinguin frecs amb la samarreta, especialment a la zona dels mugrons, de manera que els escuts i els detalls no estan brodats, sinó termosegellats, això significa que aguantaran menys rentats i que, al mínim estirada, et pots quedar amb la samarreta a la mà".

Per tant, és més recomanable escollir la versió barata de les dues samarretes, ja que durarà més i no afectarà tant la nostra butxaca.

BENEFICI DE LES SAMARRETES

El benefici de les samarretes és digne de ser comentat. Al fabricant li costa 17,05 € realitzar cada samarreta, seguint el desglossament següent: 7,74 € produir i transportar-la, 2,34 € de despeses de promoció, 4,95 € dels 'royalties' que paga als equips per cada unitat i 2,02 € a la inversió en força de venda.

El fabricant ven les samarretes a les botigues per 32,34 €, per la qual cosa s'assegura un marge del 19% a la venda final. I els aficionats paguen el preu final de 80 € aproximadament, sempre que s'agafin la barata, és clar. Per tant, el benefici de les botigues ronda els 48 €, xifra a dalt, xifra a baix, i s'hauria de descomptar els impostos, que a Espanya són del 21%.

Veient el benefici que deixen, no és estrany que cada cop els clubs facin més samarretes per temporada. Per exemple, el Barça va estrenar aquesta mateixa setmana el seu tercer equipament, que també va portar cua per les seves diferències entre la 'player' i la 'stadium'.

INCREMENT AMB EL PAS DELS ANYS

Els fabricants han anat filtrant la versió que el preu de les samarretes ha anat augmentant a causa de la inflació que pateix el planeta. Tot i això, és una mica que llancen per intentar justificar una pujada de preus d'acord amb tot allò relacionat amb el món del futbol.

Per posar en context, el 1992 les samarretes costaven 4.995 pessetes de mitjana, cosa que es tradueix a uns 30 €. Si actualitzem l'IPC, estaríem parlant de 62€, una quantitat gairebé 20€ inferior al que costen avui dia a les botigues. Per tant, i tal com indica l'informe ' Repliques and Manufacturers in Top European Football ', les samarretes s'han repreciat un 42% des del 2011 , quan la inflació a Espanya per a aquest període s'estima en l'11%.

Per tant, els fabricants i les botigues acaben emportant-se una pastura gràcies a la venda d'aquestes samarretes, mentre que els aficionats cada cop s'han de gratar més les butxaques amb totes les samarretes de futbol que els agraden.