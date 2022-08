Riqui Puig amb la samarreta dels LA Galaxy / @riquipuig

Riqui Puig ha viscut aquesta matinada el primer gran cop d'efecte amb els LA Galaxy després de repartir una assistència de somni des del centre del camp. El migcampista de Matadepera va controlar amb el pit al cercle central, i de primeres va filtrar una passada vertical de 30 metres que va superar tota la defensa del New England.

Javier Chicharito va rebre la passada a la frontal i només va haver d'encarar i anotar aquest regal de Puig. Finalment, els Galaxy van guanyar el partit per 1-2.

DE MÉS A MENYS

Riqui Puig era una de les perles del Barça, i malgrat emergir com a sang nova al centre del camp culer la temporada 2019-20, no va aconseguir guanyar-se la confiança dels quatre entrenadors que va tenir en aquest temps - Ernesto Valverde, Quique Setién , Ronald Koeman i Xavi Hernández -.

El tècnic egarenc li va ensenyar la porta de sortida abans de començar el mercat de fitxatges i el centrecampista de Matadepera va haver de fer les maletes per anar a Los Angeles per jugar amb els Galaxy.

Per a un jugador que prometia molt, amb 23 anys s'ha hagut d'anar a la MLS, una lliga que molts consideren com a 'exòtica' i per a 'jugadors retirats', encara que cada vegada més joves fan el pas per creuar l'Atlàntic, com Christian Tello -exjugador del Betis i del Barça-, Lorenzo Insigne -ex del Nàpols-, Gareth Bale -ex del Reial Madrid-, o el mateix Riqui Puig.