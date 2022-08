Pierre-Emerick Aubameyang / @EP

Pierre-Emerick Aubameyang, el davanter gabonès del Barça, va patir un greu assalt diumenge passat, en què diversos encaputxats van entrar a casa seva a Castelldefels i van amenaçar la família amb armes de foc i barres de ferro.

Aubameyang va ser copejat amb la culata de l'escopeta quan va intentar defensar-se dels encaputxats, i el resultat va ser que li van fracturar la mandíbula. En el cas de la seva dona, Alysha Behague, també el van colpejar al cap davant dels seus fills, que també eren a la casa en aquell mateix moment.

MÉS INFORMACIÓ Un grup roba amb armes i agredeix el jugador del Barça Aubameyang a la seva casa de Castelldefels

Aquesta fractura mantindrà 'Auba' allunyat dels terrenys de joc durant un mes com a mínim. En un comunicat publicat recentment pel mateix jugador, explicava que "van llesionar la meva mandíbula però em recuperaré en res". A més a més, va aprofitar per agrair el suport de tots els seguidors que s'havien preocupat per la família.

EL SEU FITXATGE PEL CHELSEA, SENSE TANCAR

A tot això, Aubameyang és un dels jugadors del Barça que és a la rampa de sortida. Fins ara, les negociacions amb l?equip londinenc rondaven entre els 20 i els 25 milions d?euros, però amb aquesta lesió, el Chelsea intentarà rebaixar les pretensions econòmiques del club blaugrana.



L'última hora, segons el prestigiós periodista esportiu Fabrizio Romano, és que el Chelsea hauria demanat al Barça un control mèdic oficial de la lesió d'Auba, tot i que no ho veuen un gran problema. En qualsevol cas, la intenció dels 'blues' és incloure el seu jugador Marcos Alonso en el tracte, ja que és el lateral que pretén tancar el Barça les pròximes hores.