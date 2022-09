El president del FC Barcelona, Joan Laporta / @EP

Les famoses ' palanques' segueixen donant bones notícies al Barça. Més enllà de permetre una horda de fitxatges que han augmentat notòriament el nivell de la plantilla, també ha permès que LaLiga augmenti el límit salarial del club blaugrana fins a 656 milions d'euros.

Després del mercat d'hivern de la temporada passada, el límit salarial del Barça estava fixat en -144 milions d'euros, una xifra negativa que obligava a prendre mesures dràstiques per capgirar la situació. Doncs bé, després de la venda de diversos actius del club, com el 25% dels drets televisius durant 25 anys o el 49,5% de Barça Studios, la junta directiva liderada per Joan Laporta ha aconseguit capgirar aquesta dada i passar al límit salarial positiu de 656 milions d'euros.

Aquesta recuperació ha estat qualificada d'“històrica”, ja que no s'havia aconseguit una recuperació de més de 800 milions en matèria de límit salarial des que hi ha control econòmic a LaLiga. Per tant, el club blaugrana només queda darrere del Reial Madrid, amb dades de 683 milions d'euros.

Així queda la taula de tots els equips de primera i segona divisió :