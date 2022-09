Raúl De Tomás torna al Rayo Vallecano / @RayoVallecano

L' Espanyol ha posat punt final a la seva relació contractual amb Raúl De Tomás , el davanter madrileny de 27 anys. El jugador fitxa pel Rayo Vallecano i tornarà a casa seva durant dos anys, del 2017 al 2019. Els vallecans pagaran 8 milions d'euros fixos a l'Espanyol, que es podria ampliar fins als 11 milions.

El club va publicar un breu comunicat de tot just dues línies per comunicar la seva marxa, per seguidament, llançar aquesta indirecta:

RDT va decidir contestar a aquesta mateixa publicació , 'rajant' per complet del club periquito i dient que "li feia pena veure el comiat que doneu a un jugador que ha fet història en aquest club".

COMUNICAT DEL JUGADOR

Prèviament a la contestació, el jugador madrileny havia llançat un comunicat en què explicava les raons de la seva sortida , apuntant directament Diego Catoira i Diego Martínez , el director esportiu i l'entrenador de l'Espanyol, respectivament. "Ells tindran les seves raons per haver-me arraconat i infravalorat", acusa el jugador.

Davant la situació que ha viscut, el jugador explica que ha hagut de buscar “una sortida digna” que li permetés “jugar i donar el millor de mi en aquest esport”.

Però la crítica més severa ha arribat a l'hora de parlar de la premsa , sobretot a un redactor del diari As. , i el que és pitjor, els valors i l'educació provinents de la meva família", argumenta De Tomás.

Però en tot moment, l'expèric va agrair el suport dels aficionats i va expressar el seu "respecte cap al RCD Espanyol a la gran majoria dels seus estaments". "Encara que tot s'hagi desencadenat d'una manera tan traumàtica, sempre em sentiré 'perico' fins a la medul·la", finalitza el jugador.

Per tant, així conclou un episodi traumàtic després que, segons ha transcendit en diversos mitjans, el jugador demanava un tracte diferencial i volia ser el millor pagat respecte a la resta de plantilla -cosa que ja era-.

En vista del mal ambient que s'estava creant, l'Espanyol li va demanar que portés ofertes per marxar abans que finalitzés el mercat, però només en va aconseguir una: la del Rayo, encara que va ser a les hores finals de l'1 de setembre i la documentació no es va entregar a temps, per la qual cosa va finalitzar el període de traspassos sent jugador periquito. 12 dies després, Raúl De Tomás aconsegueix deslligar-se de l'Espanyol després d'haver jugat 89 partits amb la samarreta periquita i haver anotat 45 gols.

Això sí, no podrà tornar a disputar cap partit fins al gener, moment en què es torni a obrir el mercat de fitxatges, i per això segurament RDT es quedi sense la seva oportunitat d'anar al Mundial de Qatar.