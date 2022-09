Lewandowski i Pedri, en el partit contra el Bayern / @EP

Temps de Lliga per als blaugranes. El Barça ha de deixar enrere la punxada contra el Bayern Munic a la Champions per focalitzar-se en la competició domèstica i, en què toca enfrontar l' Elx . Aquesta serà la darrera jornada abans que es produeixi l'aturada de seleccions, que serà precisament l'última abans del Mundial de Qatar, que es disputarà a partir del novembre. Però abans de res, toca afrontar la jornada 6 de LaLiga Santander al Camp Nou (16:15h/ DAZN ) .

En aquest horari, més propici a fer la migdiada que a jugar un partit, els de Xavi Hernández buscaran la cinquena victòria consecutiva a la Lliga. És una jornada especialment important, ja que el seu rival més gran, el Reial Madrid, juga contra l'Atlètic al derbi madrileny, i una punxada li permetria col·locar-se líder. Però per això, han de vèncer primer els de Francisco Rodríguez.

El tècnic egarenc compta amb tots per a aquest partit, excepte amb Sergi Roberto , que arrossega unes molèsties al taló d'Aquil·les i serà baixa per a aquest partit.

Un dels protagonistes de la roda de premsa prèvia a aquest partit ha estat Ansu Fati. El jugador del planter està entrant en comptagotes, primer per un pla de prevenció per entrar en dinàmica de titular sense risc de recaure en la lesió, i segon perquè sembla que el seu estat de forma no és el més òptim de tots. Això l'ha fet que Luis Enrique, el seleccionador del combinat espanyol, l'hagi deixat fora de la convocatòria nacional.



"Jo decideixo qui juga i qui no i puc estar encertat o no. Jo decideixo que és un tema de precaució i prudència, l'any passat vam ser massa ràpid", puntualitzava Xavi.

UN ELX NECESSITAT DE PUNTS

Mentre que el Barça recull victòria rere victòria, l'Elx es troba en una situació molt contrària. És penúltim amb tan sols un punt, ja que només ha aconseguit un empat a les cinc jornades disputades.

Tot i això, el tècnic del conjunt il·licità es va mostrar optimista a la roda de premsa per capgirar aquesta complicada situació. Entenc que l'equip anirà a més. Estic convençut . Podem perdre, però no de la manera dels dos últims partits. Potser demà no sigui el millor partit per anar a pressionar a camp contrari i dominar, és impossible, però sí en imatge d'unió i saber què hem de fer. Que siguem més guanyadors en els duels", exigia Rodríguez.