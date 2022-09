El Barça no fa treva i s'emporta els tres punts contra l'Elx (3-0) | @ep

El Barça ha aconseguit la victòria aquest dissabte contra l' Elx per 3-0 al Camp Nou . Amb aquesta victòria, el conjunt culer es col·loca líder de la Lliga Santander a costa del que passi en el partit del Wanda Metropolità aquest diumenge entre l' Atlètic de Madrid i el Reial Madrid.

MÉS INFORMACIÓ El Barça busca la redempció de Munic contra un Elx necessitat (16:15h)

Des de l'inici el partit se li va posar molt costa amunt a l'equip de Francisco després de quedar-se amb un jugador menys per l'expulsió de Verdú al quart d'hora d'arrencar el matx . El club il·licità se'n va anar del partit molt enfadat ja que van considerar que l'àrbitre podria haver expulsat Kessié diverses vegades del partit però no ho va fer.

El conjunt visitant va aguantar mantenir la porteria a zero fins que va arribar el polonès Lewandowski . El davanter va rematar al segon pal una centrada de Balde després d' una obertura de Pedri . Aquest últim també va participar en el segon gol, buscant Balde que va centrar Memphis perquè empenyés la pilota al fons de la porteria d' Edgar Badia . El tercer gol, a diferència dels altres dos, sí que va ser anul·lat pel VAR.

A la segona part arribaria el tercer gol després d'una centrada de Dembelé i un xut final de Memphis que va ser clar per Edgar Badia però que no va poder fer res quan va aparèixer Lewandowski per fer gol. El polonès es va quedar molt a prop d'aconseguir el hat-trick, però no ho va poder aconseguir en gran part per culpa d' Edgar Badia.