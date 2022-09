Leo Messi, en el moment del comiat del Barça / @EP

El davanter argentí Leo Messi va sol·licitar un nombre d'exigències, com diversos bonus econòmics, la reducció de la seva clàusula de rescissió a una xifra simbòlica o de tint exclusivament personal, aleshores president del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu per renovar el seu últim contracte amb el conjunt català, segons publica aquest dimecres 'El Mundo'.



El '10' havia renovat el 2017 fins al 30 de juny del 2021 amb el Barça, però finalment, després d'una amenaça d'anar-se'n l'estiu del 2020, no va arribar a un acord amb el club enmig dels problemes amb la seva situació econòmica i va haver de marxar a l'agost de 2021, fitxant dies després pel París Saint-Germain francès.



Ara, més d'un any després, 'El Mundo' dóna a conèixer diverses de les exigències que el de Rosario i el seu entorn, encapçalat pel seu pare i representant Jorge, després d'haver pogut accedir als e-mails i documents de la negociació . Segons assenyala el diari, el pare del jugador va arribar a escriure en un 'email' a la 'Family office Leo Messi' , l'oficina que gestiona la carrera esportiva i econòmica del rosarí, que calia forçar que el club sentís "el pes de l'espasa sobre el cap".

Així, entre les seves condicions per renovar per tres anys , "amb possibilitat de pròrroga unilateral" per part de l'argentí, aquest demandava, a nivell econòmic, recuperar les retallades per la pandèmia en els anys següents amb interessos del 3 per cent , un bonus de 10 milions d'euros per la signatura del contracte, a pagar després de la fi de la temporada de 10 milions d'euros (a pagar el 30/6/2023), o poder deixar el club quan volgués mitjançant una clàusula simbòlica de 10.000 euros , quan estava fixada a 700 milions.



Aquestes dues darreres sol·licituds no van ser acceptades pel president blaugrana. "Seria de difícil interpretació una nova xifra i no vull que ningú digui que ens hem posat d'acord per deixar la porta oberta a Leo. Encara que sabem que mai se n'anirà, hi ha massa gent mal pensada ", va assegurar en un correu Bartomeu, asseverant que , en relació al bonus, no podien "pactar més" per l'impacte del coronavirus i que només se'l podrien plantejar si tornaven "als nivells d'ingressos de 1.100 milions".

Leo Messi i Luis Suárez, amics inseparables / Arxiu



A més, entre altres exigències hi havia que si es produïa la rescissió del contracte abans de la seva expiració, es garantia el cobrament de les quantitats ajornades de la temporada 2020-2021 a través d'una indemnització, on s'incloïen aquestes quantitats, més interessos, o que la retribució augmentaria si es produïa una pujada d'impostos a Espanya.



Però a més, Messi va fer un altre tipus de peticions com el que la seva família i la del davanter uruguaià Luis Suárez comptessin amb una llotja privada al Camp Nou o disposar d'un vol amb avió privat per a tota la família a l'Argentina per Nadal. També la renovació de Pep Costa, amic personal del de Rosario, i un compromís perquè s'abonessin les comissions pendent de pagament de Rodrigo Messi, germà del davanter.

ACCEPTEN "PER EL BÉ DEL CLUB" I MARXA ENRERE

'El Mundo' assenyala que el 4 de maig del 2020, el mateix Bartomeu va escriure a Jorge Messi per dir-li que seria "un acord perfecte per a tots" que es pactés ja la renovació del contracte amb final el juny del 2021 amb un apartat que indiqués que "cada una de les temporades següents automàticament" quedaria renovat si Messi no deia "el contrari abans del 30 d'abril".



El diari subratlla que la directiva del FC Barcelona va recalcar el delicat de la situació econòmica per l'aturada per la pandèmia i una baixada d'ingressos propera al 30 per cent, i per això Óscar Grau, CEO del club, va demanar " una reducció " major (del salari) del 20% que es compensarà en futurs exercicis”.



"Com compreneu, l'esforç per part de la família és molt gran ja que la temporada que ve la seva retribució disminueix de manera considerable, però tant Lionel com Jorge accepten pel bé del club", van replicar des de l'entorn del davanter.



Finalment, malgrat l'acceptació de la majoria de les condicions per part del llavors màxim mandatari, excepte les esmentades del bonus i la clàusula, l' entorn del jugador va decidir congelar les negociacions . A l'agost, es va produir el famós burofax de Messi sol·licitant la seva sortida del club i encara que va acabar per quedar-se, ni tan sols l'arribada de Joan Laporta a la presidència va evitar que un any després marxés i recalés al PSG.



A més, en una altra informació exclusiva, el diari revela els primers contractes que va signar Messi, el primer d'ells el 2001 sent encara menor d'edat (14 anys) i amb una penalització de 150.253 euros en cas que el FC Barcelona no volgués fer-ne dos anys després el contracte professional a què s'havia compromès. El seu salari anual fix va passar de ser el 2003 de 45.977 a 432.188 euros a la campanya 2011-2012, més una quantitat afegida per partit oficial disputat que va passar de 1.503 a 8.414 euros.