Piqué signant la seva renovació amb Bartomeu al comandament / FCBarcelona

Després de publicar les peticions de Leo Messi per renovar el contracte amb el Barça quan Josep Maria Bartomeu era encara president del club, El Mundo ha continuat publicant

informació confidencial -conegut ja com a ' Barçaleaks'- , i aquesta vegada l'objectiu ha estat Gerard Piqué . El mitjà en qüestió ha publicat la informació econòmica del contracte que el central català va signar el 2017. Una de les condicions que va imposar l'ex de Shakira va ser cobrar més que Sergio Ramos.

MÉS INFORMACIÓ Coneix tots els detalls de l'acord entre Shakira i Gerard Piqué

Amb aquesta renovació, Piqué passava a cobrar 142 milions d'euros bruts durant les cinc temporades en què tenia vigència, per la qual cosa s'embossava la ni més ni menys quantitat de 28,4 milions bruts per temporada -nets quedaria en uns 15-, que podien augmentar si es complien alguns objectius estipulats. D'aquesta manera, superava Ramos, ja que el central madridista cobrava 12,5 milions nets al Reial Madrid.

Segons les condicions econòmiques publicades per El Mundo, Piqué ingressava 13.600.000 euros bruts com a salari fix anual, però en un contracte paral·lel s'hi afegia la part dels ingressos per drets d'imatge. Aquesta divisió és perquè la llei permet ingressar als jugadors el 15% dels seus ingressos als seus clubs per drets d'imatge, amb una càrrega inferior d'impostos, ia més calia sumar els diferents bonus que feien augmentar els seus emoluments. Un dels més interessants és el "bonus fiscal" , que permetia esmorteir les sancions d' Hisenda , la qual reclamava 7,1 milions d'euros al jugador.

DOBLE JOC DE PIQUÉ

La renovació del central va arribar alhora que Kosmos, la seva empresa, produïa el documental d' Antoine Griezmann, 'La decisión', en què comunicava que s'acabava quedant a l'Atlètic de Madrid. Poc li va durar la decisió, ja que la temporada següent va decidir fitxar pel Barça.

De tota manera, el documental va provocar un perjudici greu per al club, que va entendre que el futbolista havia causat un conflicte d'interessos entre el Barça i els seus negocis particulars.

Bartomeu va arribar a sol·licitar un informe en què es detallaven els incompliments en què podria haver caigut el jugador. Tot i això, tot i arribar-se a plantejar-se l'opció de sancionar el jugador, van acabar fent-se enrere per por a la "pressió mediàtica" ia la intenció que Piqué complís l'últim any de contracte i quedar lliure.