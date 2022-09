Jorge Vilda, seleccionador del combinat nacional espanyol / @EP

Motí a la Selecció Espanyola de futbol femení . Quinze jugadores han renunciat a jugar amb el combinat nacional "mentre que no es reverteixi" la situació que es va generar a l'última concentració amb el seleccionador Jorge Vilda , segons ha confirmat aquest dijous la RFEF, que ha replicat de forma contundent i es mostra inflexible a la seva postura de no "admetre cap mena de pressió per part de cap jugadora a l'hora d'adoptar mesures d'àmbit esportiu".



MÉS INFORMACIÓ Les capitanes del Barça voldrien la destitució del seleccionador Jorge Vilda

"La RFEF comunica que, al llarg del dia d'avui, ha rebut 15 correus electrònics de 15 jugadores de la selecció absoluta femenina de futbol, casualment tots amb la mateixa redacció, en què manifesten que l'actual situació generada els afecta " forma important' al seu 'estat emocional' ia la seva 'salut' i que, 'mentre no es reverteixi', renuncien a la selecció nacional d'Espanya", ha indicat l'organisme en un comunicat.



Aquest és un nou pas en la polèmica que va sorgir a la concentració de principis d'aquest mes, amb la possible petició per part d'un sector de les internacionals de la dimissió de Jorge Vilda, cosa que va ser desmentida per les capitanes Irene Paredes, Jennifer Hermoso i Patricia Guijarro, encara que sí que van reconèixer que hi havia "certs aspectes interns" que s'havien de "canviar".

"Penso que s'han traspassat els codis del futbol. La primera llei del futbol és que el que passa al vestidor es queda al vestidor, i se soluciona al vestidor", va apuntar per la seva banda el seleccionador. "Estem atents a les que realment volen ser aquí, però cap ha dit que no vol ser aquí i la meva sensació és que totes volen ser", va afegir llavors.



La RFEF, que sempre ha mostrat el seu suport al tècnic madrileny, ha insistit que "no permetrà que les jugadores qüestionin la continuïtat del seleccionador nacional i del seu cos tècnic, ja que prendre aquestes decisions no entra dins de les seves competències".



"La Federació no admetrà cap tipus de pressió per part de cap jugadora a l'hora d'adoptar mesures d'àmbit esportiu. Aquest tipus de maniobres es troben allunyades de l'exemplaritat i fora dels valors del futbol i de l'esport i són nocives " , va subratllar l'organisme que presideix Luis Rubiales.



La federació ha recordat a més que, "d'acord amb la legislació espanyola vigent", no acudir a una citació de la selecció "és qualificat com una infracció molt greu i pot comportar sancions d'entre dos i cinc anys d'inhabilitació ".



"La RFEF, al contrari de la manera d'actuar d'aquestes jugadores, vol deixar clar que no les portarà a aquest extrem ni les pressionarà. Directament, no convocarà les futbolistes que no volen vestir la samarreta d'Espanya. La Federació comptarà únicament amb futbolistes compromeses encara que hagi de jugar amb juvenils”, va puntualitzar.



LLISTA DE JUGADORES QUE VAN ENVIAR EL CORREU

Les jugadores que haurien renunciat a la Selecció són les següents:

FC BARCELONA

- Patri Guijarro

- Sandra Panys

- Mapi Lleó

- Claudia Pina

- Aitana Bonmatí

- Mariona Caldentey

REIAL SOCIETAT

- Amaiur

- Nerea Eizagirre

ATLÈTIC DE MADRID

- Ainhoa Moraza

- Lola Gallardo

MANCHESTER CITY

- Leila Ouahabi

- Laia Aleixandri

MANXESTER UNITED

- Ona Batlle

- Lucía García

AMÈRICA FEMENIL

- Andrea Pereira

La Cadena SER ha publicat recentment el contingut d'aquest correu electrònic, en què les futbolistes al·legaven no sentir-se “en condicions de ser jugadora seleccionable” i sol·licitaven “no ser convocades fins que aquesta situació no sigui revertida”.



La selecció espanyola femenina s'ha de tornar a concentrar a principis del mes d'octubre vinent per a la disputa de dos amistosos davant Suècia, al Nou L'Arcàngel de Còrdova el dia 7, i davant els Estats Units, l'11 al Sadar de Pamplona.