L'expresident del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu / @EP

La guerra entre la junta directiva actual i l'anterior, encapçalada per la figura de l'expresident Josep Maria Bartomeu , està en plena expansió després que el diari AS hagi informat que el Barça ha obert expedient a l'antic president per retirar-li la seva condició de soci.

Bartomeu, soci del club blaugrana des del 20 d'abril del 1974, va rebre al juny una carta postal per part de la Comissió de Disciplina del FC Barcelona en què se li informava que se li obria un expedient que podia comportar l' expulsió com a soci per implicació en el cas Barçagate.

Segons els Estatuts del club , l'expresident podria haver incorregut en una “acció o omissió del soci contrària a la llei, als Estatuts, als acords de l'Assemblea General o de la Junta Directiva, que causi perjudicis materials o morals de consideració al Club, altres socis, o jugadors, tècnics o empleats del Club", entre altres faltes, que des de l'òrgan blaugrana qualifiquen de "molt greu".

Les possibles sancions que es poden comportar a Bartomeu són la prohibició d'accedir al Camp Nou ia altres instal·lacions durant un o dos anys, la suspensió de la condició de soci de quatre mesos a dos anys o bé la pèrdua de la condició de soci, que seria precisament la sanció que se li aplicaria.