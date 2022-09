EuropaPress 4013909 jugadores seleccio espanola femenina futbol posen pilotes roses amb luis

Diverses jugadores de la selecció espanyola de futbol femení han respost amb un comunicat a les seves xarxes socials per donar resposta a les dures declaracions llançades per la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF). Al document, declaren que "no toleraran el to d'infantilització amb què la RFEF conclou el seu comunicat" i puntualitzen que no han demanat la dimissió de Jorge Vilda, el seleccionador, sinó "expressar de forma constructiva i honesta el que considerem que pot millorar el rendiment del grup”.

A les jugadores que han publicat el comunicat també s'ha sumat Alexia Putellas, una de les capitanes de la Selecció i la vigent millor jugadora del món.

Les jugadores han començat lamentant que "l'RFEF hagi fet pública, de manera parcial i interessada, una comunicació privada", ja que el dijous a la nit van llançar un comunicat en les seves xarxes socials en el qual afirmaven que 15 jugadores havien renunciat a la selecció nacional perquè la situació les afectava "de manera important al seu estat emocional".

En el comunicat, les futbolista han volgut deixar clar que en cap moment han renunciat a la Selecció, tal com afirmava l'RFEF. "Hem mantingut, mantenim i mantindrem un compromís inqüestionable amb la Selecció Espanyola", afirmen.

A més, apunten que el motiu pel qual sol·liciten no ser convocades és per a intentar que "es reverteixin situacions que afecten el nostre estat emocional i personal, al nostre rendiment i, en conseqüència, als resultats de la Selecció i que podrien derivar en indesitjables lesions".

Les seves peticions han apuntat cap a una "aposta decidida per un projecte professional", alguna cosa que dona a entendre que amb el seleccionador actual, Jorge Vilda, no existeix. Sobre aquesta figura han volgut precisar que no han "demanat el cessament del seleccionador", simplement "expressar de manera constructiva i honesta el que considerem pot millorar el rendiment del grup".

EL MUNDIAL, A LA VORA

Aquest comunicat arriba quan tan sols falten vuit mesos perquè es disputi el pròxim Mundial. En relació a això, les futbolistes han volgut recalcar que amb aquesta situació surten perdent elles, però que és necessari fer un canvi per a millorar les coses. "Sol·licitant no ser convocades, penalitzem la nostra carrera professional, la nostra economia i per descomptat continuar construint una cosa important en el futbol femení", resa el comunicat.

A més, han avisat que no toleraran " el to d'infantilització amb el qual l'RFEF conclou el seu comunicat". En referència a això, el comunicat de la Federació deia que "les futbolistes que han presentat la seva renúncia únicament tornaran en un futur a la disciplina de la selecció si assumeixen el seu error i demanen perdó", com si fossin nenes petites que han fet una cosa dolenta, i no professionals que reivindiquen una millora més que justificada.

Finalment, han volgut lamentar que "s'hagi d'arribar a aquest extrem [...] per a aconseguir avançar en un projecte potent i ambiciós per al present i per a futures generacions".