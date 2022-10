Jorge Vilda, el seleccionador espanyol / @EP

Cada cop són més les veus que s'alcen contra Jorge Vilda , el seleccionador espanyol. La RFEF segueix defensant-ho a capa i espasa, malgrat que 15 jugadores enviessin una correu demanant no ser convocades amb Espanya . El mateix entrenador segueix veient-se com el millor seleccionador per a aquest grup, però la realitat és que no té les mans tan netes com ell diu, més encara tenint en compte que va qualificar el tracte amb les jugadores com a "exquisit".

Al programa 'L'Hora de La 1', la redactora Olivia Freijo afirmava que Vilda "una persona controladora, dèspota, que fa i desfà i que fa la vida impossible a qui fa ombra". Aquest missatge va provenir de fonts de la Federació "que saben com funciona la selecció espanyola femenina".

La periodista va citar dues persones que suposadament van ser víctimes d?assetjament laboral per part de Jorge Vilda. Es tracta de Pedro López i Toña Is , seleccionador sub-20 femení que va deixar el càrrec aquest estiu després de guanyar el Mundial i l'exseleccionadora de categories inferiors femenines, respectivament. En el cas de Toña, no va voler donar declaracions perquè al seu contracte existia una clàusula de confidencialitat que li impedia explicar res del que va passar.

Cal no oblidar que Mundo Deportivo va publicar que Vilda tenia una " actitud dictatorial" durant les concentracions i obligava fins i tot a mantenir les portes obertes de les habitacions fins a les dotze de la nit per poder comprovar de primera mà que les jugadores ja dormien, cosa que atemptava contra la seva intimitat.

El mateix mitjà també va informar que el seleccionador controlava fins quan anaven a comprar al supermercat i revisava les bosses, a més d'obligar que li diguessin amb qui s'anaven a prendre un cafè les jugadores.

Vilda continua defensant-se i atacant les jugadores amb el suport de la Federació espanyola, mentre que elles segueixen plantant cara davant els tractes injustos que han rebut. Una guerra oberta a només uns mesos del Mundial.