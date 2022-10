Gavi saltant amb un jugador de l'Inter/@EP

El Barça va caure davant l' Inter a la tercera jornada de fase de grups de Champions i es complica de gran manera la seva continuïtat a la màxima competició continental. Un gol de Çalhanoğlu al final de la primera part va deixar malferits els blaugranes, que van intentar reviure a la segona meitat sense fortuna.

No va ser un bon partit dels de Xavi Hernández , de fet va ser força dolent, però pitjor encara va ser l' arbitratge . Els blaugranes es van abonar a la sort d' Ousmane Dembélé , un jugador que tant et fa cara com et dóna creu... i en aquest partit, va oferir la pitjor cara de la moneda: 38 pèrdues de pilota.

JUGADES POLÈMIQUES A LES DUES ÀREES

Va ser una nit moguda al VAR . A la primera part, hi va haver un parell d'accions en què el vídeo arbitratge va haver d'intervenir i que van salvar el Barça de manera justa. La primera va ser un possible penal comès per Eric García al tocar l?esfèric amb la mà al?interior de l?àrea, però que no va arribar a xiular-se per fora de joc previ.

Al minut 36, Correa va marcar el primer per als italians però Eric García va tirar correctament la línia de fora de joc i va deixar el davanter 'neroazzurro' en posició antireglamentària, per la qual cosa va ser un nou encert.

A la segona meitat, tot l'encert que havia mostrat el VAR es va esfumar. Primerament, amb el gol de Pedri. El canari recull una pilota que queda solta a l'àrea, però prèviament, el porter toca la pilota per aclarir-la i desvia la trajectòria fins a la mà d'Ansu Fati, que la toca de manera involuntària.

La norma de la FIFA diu de manera explícita que "Si la pilota, després de tocar accidentalment en un jugador en mà o braç, és rematada per un altre company i marca gol, aquesta serà vàlida". Per tant, el gol anul·lat de Pedri hauria d'haver pujat al marcador.

Però és que el segon error va ser absolutament garrafal, ja que Dumfries toca la pilota amb la mà abans que Ansu Fati pogués rematar i hauria d'haver estat penal... que no va xiular.

Després d'aquests errors, no és estrany que el Barça s'estigui plantejant queixar-se formalment a la UEFA pel penós arbitratge, segons han informat diversos mitjans. Errors a part, el Barça va perdre tres punts més... i es complica passar a vuitens de Champions.

LA CALCULADORA DEL BARÇA

La bona notícia és que el Barça segueix depenent de si mateix per passar a la següent ronda de Champions, ja que guanyant els tres partits que li queden -dos d'ells al Camp Nou- i guanyant el 'goal average' contra l'Inter de Milà, n'hi hauria prou per estar a vuitens. La mala notícia és que no és gens senzill, ja que un dels partits serà contra el Bayern, el coco particular dels blaugranes.

En cas de perdre el partit contra els bavaresos, el Barça estaria obligat a guanyar els partits contra l'Inter (per més d'un gol de diferència per guanyar el gol average) i contra el Viktoria Plzen... Però els italians haurien de perdre també contra el Bayern, condició sine qua non.