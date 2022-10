Leo Messi, jugant amb Argentina / @EP

Leo Messi ha fet una declaració dolorosa però realista sobre el seu futur més immediat a la selecció argentina. "Aquest és el meu darrer Mundial, segurament sí", explicava l'astre argentí en una entrevista amb un mitjà del seu país.

MÉS INFORMACIÓ Les escandaloses peticions que va posar Leo Messi sobre la taula per renovar pel Barça

El '30' parisenc té ara mateix 35 anys, i el pròxim Mundial el disputaria amb 39. Una edat massa elevada, però que mai no es podria descartar amb el millor jugador de la història, malgrat la seva negativa.

El Mundial de Qatar, que arrencarà el proper mes, serà el cinquè que disputi Leo, i per al futbolista, Argentina arriba en un “bon moment, per com es van donar totes les coses, amb un grup molt armat i molt fort. Però després al Mundial pot passar de tot. Tots els partits són dificilíssims i per això és tan difícil i tan especial, perquè no sempre els favorits són els que acaben guanyant i fent el camí que un esperava”.

El futur de Leo Messi encara s'ha de decidir més enllà del Mundial. El seu contracte amb el PSG finalitza el juny del 2023, per la qual cosa pot començar a negociar amb un altre equip a partir del gener. Segons ha transcendit als mitjans, la possibilitat de renovar per l'equip parisenc no entra entre els seus plans, per la qual cosa el seu futur passa per tornar al Barça a buscar un "last dance", o bé anar-se'n a les Amèriques per finalitzar-hi la seva carrera .