Alejandro Valverde va firmar aquest dissabte l'adéu d'un dels millors ciclistes de la història del ciclisme espanyol, amb capacitat per guanyar a qualsevol terreny, sobretot en proves d'un dia, i que als 42 anys va deixar l'esport professional amb un meritori sisè posat al Giro de Lombardía, on a la riba del llac de Como va concloure la seva llarga carrera esportiva de la manera que millor sap, competint per tot fins a l'últim moment.



Un comiat que fa anys que s'anticipa, ja que els rumors sobre que cada temporada seria l'última del 'Bala' se succeeixen des d'abans que quedés segon a La Vuelta 2019 amb 39 anys , i fins i tot són previs que guanyés el seu anhelat Mundial a Àustria el 2018. No per prevista menys dol entre els amants del ciclisme veure com Valverde aixecava els braços després de creuar la línia de meta al Giro de Llombardia després de guanyar l'esprint del grup perseguidor.



El murcià, que es va fer professional el 2002, el deixa el 2022 després d'incomptables quilòmetres, 133 victòries i 32 participacions a 'Grandes Vueltas' , nou de les quals van acabar amb Valverde pujant al calaix del podi, tot i que per les seves característiques podria haver aconseguit molts més èxits anteposant les 'clàssiques' al seu calendari.



Alejandro Valverde, que va compartir part de la seva carrera amb altres ciclistes espanyols molt rellevants com Alberto Contador o Óscar Freire , no va dosificar esforços i sempre es va llançar a tot. Té un podi al Giro d'Itàlia (2016), un altre al Tour de França (2015) i set a La Vuelta (campió el 2009, segon el 2006, 2012 i 2019 i tercer el 2003, 2013 i 2014), a més de haver participat en cinc Jocs Olímpics: Atenes 2004, Pequín 2008, Londres 2012, Riu 2016 i Tòquio 2020.



Tot i això, la seva gran victòria va ser la del Mundial 2018 . A Innsbruck, on la selecció espanyola de futbol es va conjurar per guanyar deu anys abans l'Eurocopa, el murcià va aconseguir trencar una de les grans malediccions de la carrera. Als 25 anys, el 'Bala' tenia dues medalles de plata i semblava cridat a ser un dels grans dominadors del mallot arc de Sant Martí a la primera dècada del segle XXI, però no va ser així.



Els anys passaven i la victòria no arribava, encara que ell se seguia pujant al podi i quedant-se a prop. El 2018, més d'un any després d'haver patit la pitjor caiguda de la seva carrera , es va plantar a Àustria amb sis medalles (dues plates i quatre bronzes), i sense haver competit a la prova els dos anys anteriors, però en una tarda històrica per al ciclisme espanyol.



Alejandro Valverde es va convertir en el campió del món més veterà de la història amb 38 anys. Les seves llàgrimes eren llavors d'alegria i canviaven les amargues del juliol del 2017, quan a la primera etapa del Tour de França, va patir una duríssima caiguda amb l'asfalt mullat pels carrers de Dusseldorf (Alemanya) que li va provocar una fractura de ròtula. El seu DNI assenyalava que tenia 37 anys i potser allò el podria haver abocat a acomiadar-se'n, però no.



Vuit mesos fora de les carreteres, que no el van frenar a la voracitat guanyadora que havia ofert des del seu debut com a professional el 2002 amb el Kelme de Vicente Belda. A la formació alacantina va estar tres campanyes i va aconseguir més de 20 triomfs abans de donar pas a l'estructura d'Eusebio Unzué.



A Àustria va aconseguir el dret de vestir durant un any el mallot arc de Sant Martí en el que, a priori, seria un any d'epíleg per a una cursa que ja semblava acabar abans d'Innsbruck. Tot i això, aquest triomf el va insuflar de nou ànim i el 2019 va acabar segon a La Vuelta i va ser campió d'Espanya en ruta per tercera vegada en la seva trajectòria, un nivell que el va impulsar a continuar un any més, encara que ja semblava l'últim, aquesta vegada sí.



Però va arribar la pandèmia , el món sencer es va aturar i la temporada ciclista no es va assemblar gens a les anteriors. No era manera de retirar-se per a una llegenda així, que encara somiava tancar el seu palmarès amb l'única cosa que se li resistia, la medalla olímpica, amb una última 'bala' a Tòquio . El 2021 la situació es va anar normalitzant, però les carreteres seguien buides de públic, cosa que va tornar a estirar una mica més la carrera d'un ciclista que en realitat no volia retirar-se, com qui posposa la seva alarma per poder continuar somiant una mica més.



Així va arribar el 2022, on tenir 42 anys no ha estat un impediment perquè Alejandro Valverde acabés fregant el 'top 10' tant al Giro (va acabar onzè), com a La Vuelta (on va ser tretzè), a més de reprendre el seu amor per les 'clàssiques', en què va tornar a pujar al podi, com a segon, tant de la Strade Bianche com de la Fletxa Valona.



I és que la carrera de Valverde no es pot entendre sense les 'clàssiques' , on sempre va treure la seva millor versió, especialment a la Fletxa Valona, que va guanyar cinc vegades, quatre d'elles consecutivament, a més de tres segons llocs. Bèlgica sempre ha estat un dels seus llocs fetitxe, ja que a la Lieja-Bastoña-Lieja també va ser campió en quatre ocasions.

L'OMBRA DE L'OPERACIÓ PORT



Amb un palmarès i una carrera d'aquestes característiques, la seva retirada només podia estar a l'alçada d'una llegenda . Primer amb La Vuelta 2022, en què va ser homenatjat pràcticament durant tot el recorregut per un públic entregat, que tantes vegades ho havia vist passar i que ja no el veurà pedalar més.



El seu recorregut final, 'l'última Bala', lema que va utilitzar el seu equip per a les seves últimes curses, va arribar a Itàlia , on Alejandro Valverde va decidir córrer quatre competicions tardorals d'un dia , competint fins al final amb els millors del circuit i quedant-se a prop d'una victòria que hauria estat la cirereta a un pastís al qual ja no calia res més dolç.



Alejandro Valverde, amb 42 anys, mirant de tu a tu ciclistes de la talla del seu company Enric Mas o del dues vegades guanyador del Tour de França Tadej Pogacar, es retira fregant una victòria més en una cursa on no tot van ser llums.



També hi va haver ombres, com la sanció que li va deixar dos anys sense córrer després que el TAS considerés la seva participació a la coneguda 'Operación Puerto'. El murcià no va poder córrer el 2010 i el 2011, i tampoc en part de la 2009 després de la prohibició per part del Comitè Olímpic Italià (CONI) de fer-ho al seu país. Una sanció que li va fer molt de mal públicament perquè va arribar pocs mesos després que guanyés la seva primera i única 'gran', La Vuelta a Espanya 2009.



Ara, el murcià ja no es replantejarà més seguir o no malgrat veure que segueix tenint el nivell de competir. Però ja no n'hi ha més, 'l'última Bala' ja havia estat disparada i ara el pilot es queda orfe del 'pare' del ciclisme espanyol.