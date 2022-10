Leo Messi en el seu últim partit com a blaugrana / @EP

El 4 d'octubre passat saltava una bomba que sacsejava el món del futbol i, més concretament, el del Barça. "1 de juliol del 2023, Lionel Messi serà jugador del Barça", deia Veronica Brunati a Twitter. Aquesta periodista argentina, molt propera al futbolista, encenia totes les alarmes per part d'un sector de l'afició i emplaçava a destapar el cava per part de l'altra restant. La divisió, ja de per si mateix instaurada en el barcelonisme, sacseja una vegada més el famós "entorn" entre aquells partidaris a la tornada de Leo al Barça i aquells que no ho volen de nou.

LA TORNADA DE LLEGEIXO... NECESSÀRIA?

Part de l'afició està en contra de la tornada de l'astre , i en certa part és normal, ja no per la seva marxa al PSG, sinó per certs costums instaurats durant la seva estada a Can Barça que van acabar per satisfer la paciència. Messi és potser el major estendard de les famoses " vaques sagrades ", aquelles que Xavi ja s'ha atrevit a asseure ia relegar l'ostracisme, com Gerard Piqué o Jordi Alba. Representa els vells costums d'entrenar malament i pressionar poc, cosa que va portar el grup a ser menyspreat a Europa fins al punt de rebre un dolorós 2-8 per part del Bayern.

En aquests moments, el Barça està immers en un rejoveniment de la plantilla que permet tenir un estat de forma física general molt bo, cosa que no passava abans. Ara els jugadors no caminen pel camp, i si ho fan sol ser mal senyal.

Si Leo arriba el proper estiu, tindrà 36 anys, una edat força elevada, i possiblement tornarà amb un estatus d'estrella que pot destrotar l'ambient instaurat en aquests moments al vestidor. Tot i això... ¿es pot permetre el Barça no tornar a fitxar Leo Messi?

Cada aficionat tindrà una opinió, i cadascuna serà vàlida, però cal no oblidar que parlem del millor jugador de la història, i que més enllà de voler la seva volta per tot allò que ha donat al Barça, també se'l vol per totes les diferències que segueix marcant. Només cal veure l'últim gol que va marcar a la Champions:

Aquest gol demostra que Leo Messi continua sent un jugador diferencial. Ara ja depèn de la direcció esportiva i de la relació entre Leo i Laporta per veure si poden convèncer l'astre argentí que la seva tornada és possible i necessària per adornar el final a Can Barça, un que es va veure precipitat per les dificultats econòmiques i que van privar el millor jugador de la història de retirar-se al club que el va fer gran.

A més, no hi ha dubte que la tornada seria una injecció econòmica important. Una dupla formada per Leo Messi i Robert Lewandowski podria ser explosiva i molt atraient per a altres patrocinadors. A més, seria un tir segur de cara al 'ticketing', perquè ¿qui no voldria veure jugar Leo Messi en què podrien ser les seves últimes temporades com a jugador?

JOAN LAPORTA I EL SEU DEUTE MORAL

Joan Laporta, el president del Barça, va ser l?encarregat de tancar la porta a Leo Messi. Va ser un gest dolorós per a tots : per a ell, per al futbolista i per a la gran majoria del barcelonisme. Es tancava així el capítol del millor jugador de la història de la manera més trista possible: amb una roda de premsa en què Leo s'acomiadava amb llàgrimes als ulls.

El motiu de la seva marxa va ser econòmic . Joan Laporta va presentar diverses fórmules de contracte a Javier Tebas, el president de LaLiga, però cap va ser acceptada. L'única manera que l'astre argentí es quedés passava per signar amb el fons CVC i hipotecar els drets televisius del club durant mig segle. Davant d'aquesta situació, Laporta va decidir no renovar-ho i deixar-ho marxar.

Les imatges de Leo vestint la samarreta del PSG van doldre molt aquí, tant que hi ha part de l'afició que encara no els ho perdona. Però ja fa més d'un any, i el contracte de Messi finalitza el proper 30 de juny del 2023. Nombroses han estat les informacions que han aparegut a la premsa afirmant que el 'clan Messi' no és feliç a les terres parisenques, de manera que els rumors sobre una possible tornada a Can Barça quan quedés lliure no s'han fet de pregar.

Leo Messi i Joan Laporta, celebrant el darrer títol de l'argentí amb la samarreta blaugrana / FCBarcelona

D'aquesta manera, se saldaria el deute moral de Joan Laporta amb l'antic 10 blaugrana. La relació entre ells va quedar molt tocada, però el president sap que va ser inacceptable tancar una època de tants anys d?èxits marxant per la porta del darrere. A més, el Camp Nou no se'n va poder acomiadar. De fet, tampoc ho podrà fer, perquè en cas de tornar a Barcelona, l'equip jugarà la temporada que ve a l'Estadi Olímpic per agilitzar les obres del Camp Nou. Tot i això, sí que es podrien acomiadar com es mereixen els milers i milers d'aficionats que omplirien cada cap de setmana l'estadi, perquè Leo es mereixia marxar amb el seu nom corejat per 90.000 goles, i no amb una trista roda de premsa. Aquesta és loportunitat de dir-li adéu de la manera que es mereix.

A més, Joan Laporta ja ha començat a estendre ponts amb la figura de Messi. El primer de tots? Una estàtua. " Construirem una estàtua de Leo Messi als exteriors del Camp Nou. La decisió ja està presa i en marxa", va revelar a l'Assemblea de Compromissaris de diumenge.