Kylian Mbappé, jugador del PSG/@EP

Trencament total de les relacions entre Kylian Mbappé i el París Saint-Germain. El diari MARCA i RMC han confirmat que el jugador francès hauria demanat al club parisenc que el deixessin marxar al gener , tan sols cinc mesos després de renovar pel PSG.

És més, al juliol ja va demanar marxar i Nasser Al-Khelaïfi, el president del club, va accedir que marxés, però amb una condició clara: que no marxés al Reial Madrid . L'alternativa que li quedava era el Liverpool , però no es va materialitzar el fitxatge. Tres mesos després, la bomba ha esclatat i ha dinamitat qualsevol opció que 'la tortuga' segueixi vestint la samarreta del PSG més enllà del gener.

Mbappé considera que el PSG l'ha traït, ja que la cúpula directiva li va fer una sèrie de promeses impossibles de complir, i és per això que el francès se n'ha atipat. El seu desig segueix sent vestir la samarreta del Reial Madrid, però faltarà veure com encaixa la notícia Florentino Pérez i si segueix estenent-li la mà a Mbappé.

El més graciós de tot és que el futbolista gal estarà aquest dimecres a Madrid per assistir a una correguda de toros juntament amb Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma i Keylor Navas.