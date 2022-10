dEl Barça s'estrella al Bernabéu i confirma la tendència negativa (3-1) | @ep

El Barça ha perdut aquest diumenge per tres gols a un en la visita al Santiago Bernabéu davant un Reial Madrid que no li va donar cap opció des del començament. Aquest partit era l'oportunitat de rescabalar-se de la desfeta europea i calmar les aigües d'una afició culer que comença a desconfiar del seu entrenador, Xavi Hernández.

El tècnic català va sortir amb un 4-3-3 i va introduir-hi dos canvis. Koundé per Piqué i De Jong per Gavi . El Barça va sortir decidit a pressionar el rival i intentar desestabilitzar el conjunt blanc. Raphinha va tenir la seva primera ocasió però va ser Lunin , substitut de Courtois , el que va aturar la pilota. Això seria l'únic productiu del quadre de Xavi en atac els primers 20'.

Una pèrdua al centre del camp del Barça va provocar una passada precisa de Kroos a Vinicius que va rematar tot sol contra Ter Stegen . Una pilota que el porter alemany va ajustar però la pilota va caure als peus de Benzema que va aconseguir fer l'1-0. Després del gol, el Barça va intentar animar-se amb dues ocasions, però va rebre un cop fort. Eric aclaria malament una pilota i en el replegament pentinava enrere per habilitar Vinicius . El brasiler jugava per a Tchouaméni amb el Barça reculant de manera caòtica. El gal obria per a Mendy , el seu compatriota jugava cap a la frontal i Valverde , completament sol, batia per baix Ter Stegen .

Només a 10 minuts per al final, arribava el 2-1. Cavalcada plena de potència per l'esquerra d' Ansu , passi enrere perquè Lewandowski la fregués de taló i Ferran l'empenyés. Només uns minuts més tard, Eric cometia un penal per trepitjada sobre Rodrygo. El mateix brasiler feia pujar el 3-1 i sentenciava. El Barça es manté en segona posició de la Lliga Santander amb 22 punts, mentre que el Reial Madrid segueix sumant de tres en tres mantenint-se líder amb 25 punts.