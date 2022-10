Neymar el dia del seu fitxatge pel Barça / FCBarcelona

Aquest dilluns arrenca l'enèsim problema legal entre Neymar i el Futbol Club Barcelona. Mai una unió no havia separat tant dues parts. El fitxatge de l'estrella brasilera el 2013 va ser una alegria per a l'aficionat culer, ja que aterrava amb 21 anys una de les promeses del futbol mundial. El problema es va produir a la rereguarda i en el procés del fitxatge, que va ser de tot menys clara i transparent.

Aquest 17 d'octubre arrenca el primer dia de judici oral, que finalitzarà el dia 31. Neymar, els pares, els expresidents del Barça Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, i un exdirectiu del Santos, Odilio Rodrigues Filho, estan acusats per presumpta corrupció per la forma i les quantitats que es van pagar perquè el futbolista recalés a les files blaugranes.

MÉS INFORMACIÓ El Suprem confirma que l'Audiència de Barcelona jutjarà el cas Neymar 2

També hi ha acusades tres entitats jurídiques: el FC Barcelona, el Santos FC i l'empresa fundada pels pares del jugador per gestionar la seva carrera.

QUI DENÚNCIA?

Quan Neymar Jr. jugava al seu país natal, els drets de propietat estaven repartits entre diverses entitats. Santos, el seu equip de procedència abans d'arribar al Barça, tenia el 55% de la propietat del jugador, l'empresa Teisa un 5% i el grup DIS un 40%.

Quan el futbolista va fitxar per l'entitat culer, l'empresa brasilera DIS es va sentir perjudicada pel traspàs. Tant l'empresa com la Fiscalia mateixa acusaven el jugador i el seu pare de signar el 2011 dos contractes simulats amb el Barça sense tenir en compte el grup propietari del 40% dels seus drets federatius, que no van ser informats d'aquests pactes.

"El Barcelona i el jugador es van saltar les normes de la FIFA i van alterar la lliure competència al mercat de fitxatges", va afirmar l'empresa el 2016 a l'hora de presentar els escrits d'acusació.

En un dels dos contractes, pare i fill van rebre un pagament de 40 milions d'euros per comprometre's a fitxar pel Barça abans que el contracte finalitzés amb el Santos... tot això sense informar DIS.

És per això que el grup DIS va denunciar el 2015 els presumptes delictes de corrupció entre particulars i estafa i reclama una indemnització de més de 150 milions d'euros.

QUINES PENES ES PLANTEGEN?

La fiscalia demana dos anys de presó i una multa de 10 milions d'euros cap a Neymar Jr. , mentre que l'acusació eleva la pena de presó sol·licitada fins als cinc anys, inhabilitant-lo de jugar a futbol durant aquest període de temps.

En el cas del Barça , l'acusació li exigeix el pagament de 8,4 milions d'euros.

Per Sandro Rosell , el president del Barça al moment del fitxatge, el ministeri fiscal demana cinc anys de presó i DIS vuit. D'altra banda, Josep Maria Bartomeu , vicepresident en aquell moment, s'enfronta a una pena de vuit anys per l'acusació de DIS, encara que no consten proves que tingués coneixement de les negociacions, per la qual cosa la fiscalia no sol·licita penes de presó per a ell.

QUI TESTIFICARAN?

En aquest judici, que començarà el 17 i s'acabarà el 31, passaran més de 30 testimonis. Durant aquests dies testificaran Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu, el jugador i els seus pares, fins i tot Florentino Pérez, el president del Reial Madrid, que va estar negociant el fitxatge de Neymar poc abans que es fes oficial la contractació pel Barça... Amb la desfilada de personalitats, l'últim vincle entre el club i Neymar estarà vist per a sentència.