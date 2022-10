El judici ha arrencat passades les 10h del matí / @EP

Aquest dilluns ha arrencat el judici oral per presumptes delictes de corrupció entre particulars i estafa per simulació contractual , en un procés que ha assegut a la banqueta Neymar Jr., els seus pares, els expresidents del Barça, Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu , i a l'expresident del Santos FC -equip del qual procedia el futbolista brasiler abans de recalar al club blaugrana-, Odilio Rodriguez.

El judici s'ha iniciat passades les 10h del matí, i s'ha posat sobre la taula les qüestions prèvies del cas, conegut popularment com a 'cas Neymar 2' , ja que aquesta és la segona vegada que es jutja el mateix fitxatge. La primera vegada es va iniciar arran de la denúncia d'un soci del Barça després de veure que les xifres publicades tenien certs dubtes. El 2016, el cas es va tancar amb l' exoneració de Rosell i Bartomeu i es va condemnar el Barça a una multa de 5,5 milions d'euros per participar en dos delictes de frau fiscal .

La defensa del cas va voler remarcar que aquesta és la segona vegada que es jutja aquest cas. “Aquest tribunal no ignora que els nostres companys han dictat sentència de manera prèvia”, comentava el magistrat. Tot i això, el fiscal i l'acusació particular, personificada pel grup DIS, va voler expressar que es tractava de delictes diferents, ja que en un primer moment es va jutjar tan sols la tributació, mentre que "en aquest judici sí que s'està plantejant que aquest contracte sigui delictiu".

Durant el matí, una de les peticions que ha realitzat la defensa és que el tribunal renunciés a aquest cas, ja que s'hauria de jutjar sota la jurisdicció brasilera. A més, l'advocada de Neymar, María Massó, apuntava que el delicte de corrupció entre particulars, que és precisament un dels delictes que s'està jutjant en aquest cas, no és punible al Brasil.

Segons el bufet de la defensa del futbolista brasiler, els fets comesos es van produir per "ciutadans brasilers al Brasil", de manera que aquest delicte s'hauria de jutjar al Brasil, desembocant en una burla del sistema perquè allà la corrupció entre particulars no és delicte, ni es pot aplicar a un mercat de fitxatges perquè el fet de jugar en un equip o un altre depèn de la voluntat del futbolista. Aquest seria probablement el millor regat de la carrera de Neymar.



La segona petició que va realitzar Neymar Jr. va ser que s'acceptés la seva renúncia a fer servir l'últim torn de paraula o, en cas d'haver-ho de fer, que fos possible mitjançant videoconferència per no haver de tornar a Barcelona. De moment, el magistrat no ha dit si serà possible concedir-li aquesta petició i queda a l'aire.