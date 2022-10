El president de LaLiga, Javier Tebas; el de l'Athletic Club, Aitor Elizegi; el del FC Barcelona, Joan Laporta; i el del Reial Madrid, Florentino Pérez / @EP

El futbol espanyol es troba immers en una dissimulada crisi, ja que els grans altaveus semblen haver-se quedat sense gaire so en un moment crític que amenaça de portar la majoria dels clubs de LaLiga a la vaga... tots excepte tres: Barcelona, Reial Madrid i Athletic. De fet, en tots els partits de la jornada passada es va poder veure "Llei de l'esport per a tots" al costat dret del marcador, excepte al Barça-Athletic i al Reial Madrid-Sevilla.

Però anem per parts per explicar tots els punts d'un conflicte que supera el pla esportiu i s'immiscueix en el polític i el legislatiu.

LA SUPERLIGA, L'ORIGEN DEL PROBLEMA

El focus principal del problema és la famosa Superlliga , el projecte que pretenia fer una lliga amb diversos equips capdavanters d'Europa però que van acabar recolzant només Barcelona, Juventus i Reial Madrid. Florentino Pérez és precisament el gran impulsor d'aquest projecte, per això seguirà endavant fins al final, seguit per la iniciativa de Joan Laporta i Andrea Agnelli.

Javier Tebas, el president de LaLiga, ha defensat a capa i espasa el model actual i s'ha posicionat completament en contra de la Superlliga, ja que podria acabar significant la marxa del Barça i el Reial Madrid fora de la competició. I és clar, sense aquests dos equips, el valor dels drets televisius cau en picat i el sistema del futbol espanyol trontolla perillosament.

Davant d'aquest problema, LaLiga es va moure i va pactar amb el PP i el PSOE una sèrie d'esmenes que permetessin protegir el model actual del futbol espanyol, similars a les que ja hi ha pactades a la Premier amb el govern britànic. El problema és que els dos partits es van fer enrere a l'últim moment per culpa de pressions rebudes, segons van denunciar els clubs.

El passat dilluns 17 d'octubre es va celebrar una reunió entre Javier Tebas ; els representants dels clubs de la Comissió Delegada de LaLiga; Miquel Iceta, el ministre d'Esports; i José Manuel Franco, el president del Consell Superior d'Esports (CSD) per tal d'abordar la Llei de l'Esport, que hauria de passar primer pel Congrés i després pel Senat perquè s'acceptés. Dels representants dels clubs de Primera i Segona Divisió, tots van estar menys Reial Madrid, Barça i Athletic.

A la reunió no es va arribar a cap acord i de moment es va evitar la vaga, encara que es van emplaçar a veure's aquest mateix dimarts en una assemblea extraordinària per arribar a una decisió final.

QUINES ESMENES VOLINEN INCLOURE A LA NOVA LLEI DE L'ESPORT?

Les esmenes proposades per LaLiga tenien com a objectiu penalitzar els clubs que participessin a la Superlliga, ja que l'actual legislació no tanca les portes a aquesta possibilitat. Aquestes eren les esmenes proposades:

- Possibilitat de sanció al Barça i Madrid si al final participaven en competicions no reconegudes per institucions com la RFEF, la UEFA i la FIFA, de manera que es quedarien sense llicència federativa per jugar a Espanya. La resta de clubs entenen que la marxa dels dos clubs els faria malbé profundament en el pla econòmic, mentre que els dos equips defensen que és possible disputar la Superlliga i LaLiga alhora.

- També es pretenia que es reconegués la potestat de LaLiga en la comercialització i explotació dels drets televisius. Sense aquesta esmena, l'organisme entén que es genera una inseguretat jurídica que posa en risc els contractes signats i l'acord amb CVC, el fons d'inversions que desemborsaria 1.000 milions d'euros a LaLiga. Així ho feia entendre Fran Canal, director general d'Osasuna, a Temps de Joc de Cadena Cope: “El Reial Madrid ha denunciat tots els acords comercials de LaLiga a l'estranger per impedir-ne el creixement, amb l'objectiu de llançar la Superlliga europea. que portaria a la ruïna econòmica del repte dels clubs espanyols”.

- La sol·licitud que la Federació estigui sota control. Això significa que, cada cop que la RFEF proposés un canvi estatutari que afectés LaLiga, l'organisme hagués d'elaborar un informe previ i favorable als clubs perquè el CSD donés el vistiplau.

- Capacitat sancionadora de LaLiga , amb Javier Tebas al capdavant, per poder castigar els presidents dels clubs espanyols si cometessin alguna infracció.

Aquestes esmenes són les mesures legals amb què LaLiga pretén frenar la Superlliga, però sense el suport dels partits polítics, serà complicat que ho aconsegueixin. Tot està per veure, però si no arriben a una reunió, l'ombra de la vaga treu el cap cada cop més a prop.