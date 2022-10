Unai Emery abandona el Vila-real per marxar a l'Aston Villa / @EP

Unai Emery deixa de ser l'entrenador del Vila-real després de dos anys i mitjans. El tècnic basc va anunciar aquest dilluns a la nit que acceptava l'oferta de l'Aston Villa per marxar a la Premier League, una opció que sempre l'havia atret i amb què ja té experiències anteriors com l'Arsenal.

L'Aston Villa ha abonat els sis milions d'euros que Emery tenia com a clàusula. El conjunt anglès es trobava sense equip després de la destitució de Steven Gerrard. Per al basc, la decisió d'abandonar el submarí groc no deu haver estat del tot difícil si comptem que l'equip anglès pagarà un sou anual d'uns set milions d'euros.

Unai Emery comentava en una carta oberta publicada a les seves xarxes que s'ha sentit "més estimat i més recolzat que mai" mentre ha estat al Vila-real i ha agraït a tots els executius del club i els aficionats pel tracte rebut. "Han posat a la meva disposició els recursos i la tranquil·litat necessària perquè, mirat enrere, hàgim pogut viure un títol europeu i una semifinals de la UEFA Champions League", comentava el ja exentrenador del Vila-real.

Cal tenir en compte que Unai Emery ja va estar a punt de marxar la temporada passada, també a mitja campanya, quan el Newcastle el va contactar, però finalment no van arribar a un acord.

QUIQUE SETÉ, L'APOSTA GROGUETA

El Vila-real està immers en la recerca d'un nou entrenador, i sembla que l'elegit és Quique Setién. L'exentrenador blaugrana ja hauria rebut la proposta del club groguet i les negociacions estarien en un estat avançat. El tècnic càntabre no entrena cap equip des de la sortida del Barça el 17 d'agost del 2020.

Tot i això, no va ser la primera opció del club groguet, ja que van intentar contactar en un primer moment amb Mauricio Pochettino , qui està lliure des del seu acomiadament amb el Paris Saint-Germain.

Quique Setién ha entrenat els equips del Racing de Santander, Poliesportiu Ejido, la selecció de Guinea Equatorial, Logronyès, Lugo, Las Palmas, Betis i Barça, en última instància.