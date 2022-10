El president del Reial Madrid, Florentino Pérez, principal impulsor de la Superlliga europea de futbol / @EP

Florentino Pérez , el president del Reial Madrid , ha estat operat aquest dimarts amb èxit d'un nòdul al pulmó. La intervenció va arrencar sobre les 11:30h del matí a l'Hospital Universitari Porta de Ferro de Majadahonda.

Florentino no ha pogut acompanyar el seu equip a Leipzig, localitat no els blancs jugaran la cinquena jornada de la Champions League. Amb 75 anys, el seu pronòstic és bo, però haurà d'esperar encara alguns dies més abans d'incorporar-se al treball al front del Reial Madrid i també d'ACS, l'empresa de construcció liderada per ell.